Hayaller Amerika! 2022 Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card başvuruları bugün sona eriyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte Green Card çekiliş tarihi...

Green Card ile ABD vatandaşı olmak, milyonların hayallerini süslüyor...

Türkçe karşılığı Yeşil Kart olan bu belge, kuraya başvuran kişilere DV Lottery adlı bir çekilişle veriliyor. Bu sayede ABD vatandaşı olmayan kişiler, eşleri ve 21 yaşın altındaki bekar çoçuklarıyla ülkeye yerleşme hakkı kazanıyor.

Bu sene Green Card için başvurular 5 Ekim tarihinde başladı ve 8 Kasım'da sona eriyor. Binlerce kişi başvurusunu tamamlarken, henüz başvurmamış olanlar ise detayları araştırıyor.

Peki, Green Card 2022 başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Green Card çekilişi ne zaman? DV 2024 ne zaman sonuçlanacak? İşte çekiliş tarihi...

Green Card çekiliş süreci

Bütün başvurular Kentucky Consular Center’da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor.

Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.

Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor.

Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor.

Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.

Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Green Card çekiliş takvimine göre, çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.