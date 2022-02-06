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    Hayat değiştiren ipucu: Alışverişte 10 saniye kuralı ve soruları

    Alışveriş esnasında kısa süre içinde sepeti dolduran ve sonrasında pişman olanlardansanız, 10 saniye kuralını bilmenizde fayda var. İşte alışverişte 10 saniye kuralının etkileri…
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 16:29
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    Hayat değiştiren ipucu: Alışverişte 10 saniye kuralı ve soruları

    Markete, AVM’ye, mağazaya…

    Herhangi bir yere girdiğinizde, asıl ihtiyacınız olan haricinde elinizde birçok poşetle dönüyorsanız, durup düşünmeniz gerekebilir.

    Özellikle bu alışverişten alınan haz kısa süre içerisinde mutsuzluğa ve pişmanlığa dönüşüyorsa…

    Alışverişte bilinçli olmak, ekonomi ve israf açısında büyük önem taşıyor.

    Hem kendi bütçenizi sarsmayacak bir sepet, hem de gerçekten ihtiyacınız olan ürünlerin öncelikli olması birinci kuralınız olmalıdır.

    Uzmanlar bu noktada 10 saniye kuralı ve sorularını öneriyor. Peki alışverişte 10 saniye kuralı nedir? İşte kendinize sormanız gerekenler…

    10 SANİYE KURALI NEDİR

    10 saniye kısa bir zaman ama sorular bayağı etkili. Yani ihtiyacınız olmayan sadece bir istek ya da bütçenizde yeri olmayan bir satın alma ise, ürünü yerine bırakın.

    Eğer bu satın alma sizin için ihtiyaç ya da gerçek bir istek ise ve bütçede yeri var ise alın ve güle güle kullanın.

    Hayat değiştiren ipucu: Alışverişte 10 saniye kuralı ve soruları #1

    İSTEK Mİ, İHTİYAÇ MI: İŞTE KENDİNİZE SORMANIZ GEREKENLER

    • Senden evde kaç tane var?

    • Seni almaya değer mi?

    • Benimle eve gelmen gerek mi?

    • Senin için borçlanacak mıyım?

    • Seni kaç kere kullanacağım?

    • Seni hakikaten istiyor muyum?

    Hayat değiştiren ipucu: Alışverişte 10 saniye kuralı ve soruları #2


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