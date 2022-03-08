Hayat durduran kara kış! Meşhur 1987 kışı nasıl geçti?

Meteoroloji'den gelen kar uyarıları, İstanbul'da 1987 yılında yaşanan "Efsane Mart"ı hatırlatıyor. Büyüklerin anlata anlata bitiremediği o meşhur 87 kışı hakkında bilmeniz gerekenler...

İstanbul'da mart ayında kar fırtınası uyarıları geldi.

Her kar uyarısı ile birlikte kentte 1987 yılının Mart ayında yaşanan kar fırtınası hafızalarda yerini alıyor.

Büyüklerimizin o kış günlerinde yaşadıklarını anlattığı hikayeler, yeniden konu oluyor.

'Efsane Mart' olarak da bilinen günlerde Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, kent genelinde 1 metre, yüksek kesimlerde 4 metre kar kalınlığına neden olmuştu.

Her şey 4 mart 1987 gecesi başlamıştı…

Meterolojinin 9 derece sıcaklık tahmini yaptığı İstanbul, beklenmedik bir şekilde o gece sıcaklığın -5 dereceye kadar düşmesiyle günlerce süren yoğun bir kar yağışıyla tanıştı.

Sabah gözünü açanlar neye uğradığını şaşırdı. Okullar yaklaşık iki hafta boyunca kar tatili yaptı.

İSTANBUL'DA UNUTULMAYAN 1987 KIŞI

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4 Mart 1987 tarihinde 22 cm olan kar, 8 Mart 1987'ye kadar kademeli artarak 70 cm'e kadar yükseldi.

Hayat adeta durma noktasına geldi, dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı. Üstüne elektrik kesintileri yaşandı.

Dönemin valisi Nevzat Ayaz, gerekli ihtiyaçları karşılayan özel kuruluşlar haricindeki işyerlerinin açılmaması ve vatandaşların dışarı çıkmamasını talep etti.

günlerce ara vermeden yağan kar yüzünden İstanbul’da 26 kişi hayatını kaybetti.

İşte o günlerden bazı kareler...