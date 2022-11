Hayat kurtarır: Tacize karşı 5D metodu nedir, nasıl uygulanır?

Yargı dizisinin son bölümünde oynadığı Ceylin karakteriyle sokak tacizine "dur" diyen Pınar Deniz, "tacize karşı 5D eğitimi" aldığını açıkladı. Peki 5D metodu nedir, nasıl uygulanır?

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, ‘sokak tacizine karşı dur’ konulu bir söyleşide konuştu.

Pınar Deniz, “Tacize karşı 5D dediğimiz bir eğitim aldım. Dikkat dağıt, dahil et, delillendir, doğrudan müdahale et, dayanışma göster. Bunlar hayat kurtaran metotlar. Her kadın bu dersi almalı. Biz buna değeriz” dedi.

Binlerce taciz mağduru kadın, 5D metodunu araştırmaya başladı.

Sözlü ve fizik taciz maruz kalan kadınlar, kendilerini korumak için her türlü tedbiri almaya çalışıyor.

Sokak tacizine tanık olunduğunda veya maruz kalındığında uygulanabilinen müdahale metotları olan 5D metotların hem basit hem de etkili.

Peki tacize karşı 5D yöntemi nedir? Nasıl uygulanır? İşte detaylar...

Sokak tacizine karşı 5D metodu

1- Dikkat dağıt: Eğer sokakta bir tacize denk gelirsek yapmamız gereken ilk şey tacizcinin dikkatini dağıtmak. Bunun en büyük amacı tacize uğrayan kişinin kaçacak zaman yaratabilmek.

2- Dahil et: Aynı ortamdaki birisinden yardım alın, tacizin daha farklı insanlar tarafından fark edilmesini sağlayın.

3- Delil topla: Taciz not ya da görüntü ile tutanak altına alınıp tacizcinin yakalanması sağlanabilir.

4- Doğrudan müdahale et: Kendinizi güvende hissediyorsanız tacizi engellemek için doğrudan müdahale edebilirsiniz.

5- Dayanışma göster: Çünkü en çok teselliye ihtiyacı olan mağdurdur. Kişiyi sakinleştirmek ve bunun herkesin başına gelebileceğini anlatmak önemli bir adımdır.