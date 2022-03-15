Hayatın ritmini hisseden kadınlar

Genç ve dinamik mobilya markası Bellona 8 Mart Kadınlar Günü’nde Bellona Kadın Basketbol Takımı ile bir araya geldi.

Çalışma hayatında cinsiyet eşitliği ilkesini benimseyen Türkiye’nin lider

mobilya markalarından Bellona, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde

Bellona Kadın Basketbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi

Program öncesinde Bellona Kadın Basketbol Takımı oyuncularının başarı

hikayelerini anlattıkları röportaj programa renk katarken,

HayatınRitminiHissedenKadınlar hastagi ile de sosyal medyada

yoğun bir şekilde yer aldı Hayatın ritmini spor ve başarıyla yakalayan

Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Kadınlar Günü’ne özel paylaştıkları

mesajlarla da izleyenlerin büyük beğenisini kazandı

Etkinlikte konuşan Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş

«Toplumsal ve sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olarak iş ve spor

dünyası başta olmak üzere her alanda kadınlarımızı desteklemeye ve

çalışma hayatındaki fırsat eşitliğini her konuda olduğu gibi cinsiyet

eşitliği konusunda da tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz »

dedi