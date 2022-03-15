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    Hayatın ritmini hisseden kadınlar

    Genç ve dinamik mobilya markası Bellona 8 Mart Kadınlar Günü’nde Bellona Kadın Basketbol Takımı ile bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 13:52
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    Hayatın ritmini hisseden kadınlar

    Çalışma hayatında cinsiyet eşitliği ilkesini benimseyen Türkiye’nin lider
    mobilya markalarından Bellona, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
    Bellona Kadın Basketbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi
    Program öncesinde Bellona Kadın Basketbol Takımı oyuncularının başarı
    hikayelerini anlattıkları röportaj programa renk katarken,
    HayatınRitminiHissedenKadınlar hastagi ile de sosyal medyada
    yoğun bir şekilde yer aldı Hayatın ritmini spor ve başarıyla yakalayan
    Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Kadınlar Günü’ne özel paylaştıkları
    mesajlarla da izleyenlerin büyük beğenisini kazandı
    Etkinlikte konuşan Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş
    «Toplumsal ve sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olarak iş ve spor
    dünyası başta olmak üzere her alanda kadınlarımızı desteklemeye ve
    çalışma hayatındaki fırsat eşitliğini her konuda olduğu gibi cinsiyet
    eşitliği konusunda da tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz »
    dedi
    Hayatın ritmini hisseden kadınlar #1


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