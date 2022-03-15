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Hayatın ritmini hisseden kadınlar
Genç ve dinamik mobilya markası Bellona 8 Mart Kadınlar Günü’nde Bellona Kadın Basketbol Takımı ile bir araya geldi.
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 13:52
Çalışma hayatında cinsiyet eşitliği ilkesini benimseyen Türkiye’nin lider
mobilya markalarından Bellona, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
Bellona Kadın Basketbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi
Program öncesinde Bellona Kadın Basketbol Takımı oyuncularının başarı
hikayelerini anlattıkları röportaj programa renk katarken,
HayatınRitminiHissedenKadınlar hastagi ile de sosyal medyada
yoğun bir şekilde yer aldı Hayatın ritmini spor ve başarıyla yakalayan
Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Kadınlar Günü’ne özel paylaştıkları
mesajlarla da izleyenlerin büyük beğenisini kazandı
Etkinlikte konuşan Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş
«Toplumsal ve sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olarak iş ve spor
dünyası başta olmak üzere her alanda kadınlarımızı desteklemeye ve
çalışma hayatındaki fırsat eşitliğini her konuda olduğu gibi cinsiyet
eşitliği konusunda da tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz »
dedi