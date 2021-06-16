Hayatta Her Şey Var’da çiftlere ‘tuzlu su’ önerisi

Hayatta Her Şey Var’da çiftlere ‘tuzlu su’ önerisi

Nur Viral’in sunduğu “Hayatta Her Şey Var” programında, “Evlenince biten aşk yeniden nasıl alevlendirilir?” sorusuna yanıt arandı. Programa konuk olan psikolog, dikkat çeken tavsiyeler verdi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral’in sunduğu “Hayatta Her Şey Var” programının bugünkü konuğu psikolog Esra Ezmeci oldu.

İzleyici sorularına geçmeden önce merak edilenleri konuşan ikili, neredeyse tüm evli çiftler arasında yaşanan “Evlenince biten aşk yeniden nasıl alevlendirilir?” sorusunu masaya yatırdı.

“TUZLU SU” TAVSİYESİ

Önerilerini sıralayan psikolog Esra Ezmeci, ‘tuzlu su’ örneklemesi ile dikkatleri çekti.

Kadınların evde eşlerine beklenmedik bir anda sürpriz yapmasının evlilikteki kötü gidişatı değiştirebileceğini dile getiren Ezmeci, “Güzel bir kıyafet giyinip, yatağa doğru mumlar dizsinler. Güzel kokular, tütsüler yapsınlar. Tuzlu sularını yapsınlar. Tuzlu su, dişilik enerjimizi artıran bir şey.” dedi.

Evlenince biten aşk nasıl yeniden alevlendirilir? VİDEO

“İLTİFATLARA HAZIR OLUN”

Bunun üzerine araya giren Nur Viral, tuzlu suyun bu özelliğini bilmediğini söyleyince Esra Ezmeci, şöyle devam etti:

“Kadınlarda dişilik enerjisi var. Çok aktif çalışmak, erkek gücü gerektiren şeyleri yapmak biraz bizim enerjisel dengelerimizi bozuyor. O yüzden haftada bir banyodan sonra 1 litre suya 2 kaşık tuzu ekleyip, karışımı banyodan sonra sağ tarafınızdan başlayarak tüm vücudunuza dökün. 1 gece öyle kalın. Ertesi gün kendinizi çok iyi hissediyor olacaksınız. Karşı taraftan gelen iltifatlara hazır olun. O kadar değişim yaşayanlar oldu ki, mesaj atanlar oldu.”