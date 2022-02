Haydar Dümen'e bugüne kadar sorulmuş en komik sorular ve yanıtları

Posta gazetesinde cinsellik üzerine kaleme aldığı yazılarla tanınan Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen'e bugüne kadar sorulmuş birbirinden ilginç soruları ve yanıtları derledik.

Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen, 92 yaşında 31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu.

92 yaşındaki Dr. Haydar Dümen, koronavirüse yenik düştü. 10 Şubat akşamı hayatını kaybeden Dümen'in cenazesi, koronavirüs önlemleri altında toprağa verildi.

Gerçek mi yoksa dalgasına mı soruyorlar diye insanı şüpheye düşürecek kadar ilginç soruların yer aldığı sorulara, Haydar Dümen'in verdiği birbirinden fantastik cevapları da es geçmemek gerek tabii ki.

SEVGİLİM CİNSEL ORGANIMI ISIRDI

23 yaşındayım, kız arkadaşım cinsel organımı ısırdı. Cinsel organımın şekli bozuldu. O zamandan beri sevgilimle olmaya çekiniyorum. Ameliyat ile düzeltilebilir mi?

CEVAP: Değerli okurum, maşallah sana, ısırgan otu gibi kız bulmuşsun. Kız hızını alamamış, öcünü almak için sana “Bugüne kadar neredeydin ve beni niye beklettin?” diye yengeç kıskacı gibi dişleriyle organı hırpalamış. Adeta ona ders vermiş. Neyse olan olmuş. Olayın anısı kalmış. Kesin karar için bir üroloji uzmanına görünmelisin. Ameliyatlık olacağını tahmin etmiyorum ama bir daha ya kızın dişleri arasına bir takoz koy ya da cinsel organına sahip ol be kardeşim.

GÜNDE 50 KEZ İLİŞKİYE GİRİLİR Mİ?

33 yaşındayım. Bir arkadaşım günde 50 defa ilişkiye girebildiğini söylüyor. Acaba ilaçla da olsa bu mümkün mü?

CEVAP: Değerli okurum, vallahi şaşkınım. Sen ne kadar mantıksız çıktın. Ya sende hiç düşünce yok mu? Senin gibi 10 adam çıksa, işler karışır, genler yollarını şaşırır. İnsanlarımız ok ve sopayla savaşır. Ya neyin peşindesin? Hangi hastanenin eşiğindesin? Bakırköy mü? Peki içeride misin, dışarıda mısın? Dışarıdaki “İçeride kaç kişisiniz?” deyince, içerideki “Siz dışarıda kaç kişisiniz?” diye yanıt vermiş. Sen dışarıdaki kişi, senin arkadaşın şeytanın süt kardeşi. Hem seni kandırmış, hem de kendi kanmış.

KIZ BENİ KUCAĞINA ALIYOR

Kız arkadaşım benden daha iri. Ne zaman ilişkiye girsek ben onu değil, o beni kucağına alıyor, havaya kaldırıyor. Bunu yapmamasını söyleyince suratını asıyor. Onu kırmadan bu durumdan nasıl kurtulurum?

CEVAP: Şansını niye tepiyorsun be okurum. Sen bu kızla evlen. Pazar poşetleri onun elinde, ağır bir şey kaldırılacaksa hanım devrede. Gerdeğe seni kucakta taşır. Seni hem çocuğu hem erkeği olarak sever. Bu yüzden sana aşkı iki katına çıkar. Hele bir sokak ya da mahalle kavgası olsa kolları sıvayacak, seni arkasına alacak!!! Bu kadar şansa ne olmuş yatağa taşıyorsa? İki kat sünger yatak koy altına, yaylı branda da zıplar gibi zıpla. Yaylan yavrum yaylan. Baktın seni kucağına alacak, bir bahane uyduruver, 2 dakika sonraya randevu ver.

HEMEN HEVESİM KAÇIYOR

44 yaşındayım, bekarım. Sevgilim yok. Haftada 6-7 kere mastürbasyon yapıyorum. Mastürbasyona başlayınca hevesim kaçıyor, penisim de sertliğini kaybediyor. Nedeni ne olabilir?

CEVAP: Okurum, alkış. Kime? Senin çilekeş, kimsesiz, yalnız yetime. Ya ne yaptın sen? Bu ne gaddarlık, ne büyük haksızlık. Onu hayattan koparıp ibriğe çevirdin. İnsan düşünür bu niye uyuşuk uyuşuk duruyor diye. İdrar ibriğine çevirdiğin organın neden canlanıp havalandığını bir düşün. Aslında o ne kutsal görevdir. Hepimiz o kanaldan geçip dünyaya ‘merhaba’ dedik. Sen onu alıştırdın nane şekerine. Havalanınca sus payı attın ağzına, çektin kızağa. Borçlusun, borçlu. O da anlamış senin borçlarının faizini bile ödeyemeceğini. Bu yüzden icraya vermemiş, “Benden paso” demiş. Olayın 2 dönüm tarla, haftada 1 yağmura kalmış. Yağmur için bulut, olmazsa sen tarlayı unut.

PUL BİBERLE BÜYÜR MÜ?

18 yaşındayım. Cinsel organım 10 santim. Pul biberin çok işe yaradığını biliyorum. Her gün pul biber sürsem penisim büyür mü?

CEVAP: Değerli okurum, aman oğlum, büyüteceğim derken kavurur, küçültürsün. Ne olur ne olmaz, ateşle oynamaya gelmez. Pul biberin içeriden bazı kimyasal yararları olur. Kana bazı olumlu katkıları da bulunur. Ama dışarı atılırken de öcünü alır. Senin için tersi olmasın. Öcünü ufaklıktan almasın. Ortalığı kasıp kavurmasın. Seninki olduğu yerde kalsın. Çünkü o işini görecek. Ne yaptığını iyi bilecek. Senden daima bir adım ileri gidecek. Sen kendine değil, ona inan.

İP BAĞLAYIP GERSEM KALINLAŞIR MI?

Sorunum penisimin ince olması. Her gece yatmadan önce penisime ip bağlayıp gersem olur mu? RUMUZ: PENİSİ İNCE

CEVAP: Kopar yavrum, kopar. Derin uykuda bir dönüş yaparsın küt diye kopar. Yaşanmış olaydır: Çocuklar tarlada öküzlerini otlatıyorlar. Bir ufaklık güneşin altında uyumuş kalmış. Arkadaşları, çocuğun penisine ip bağlamışlar. İpin tek ucunu da öküzün boynuzuna takmışlar. Güya gülüp eğlenecekler. Öküz kafasını birden çevirince penis dipten küt diye kopmuş. Koparma yavrum, koparma. O işe yarayacak. İncesi, kalını diye bakma. Onu da beğenen biri olacak, her şey yerli yerine oturacak.

88'LİK KARIMDA İSTEKSİZLİK BAŞLADI

92 yaşında itfaiye emeklisiyim. 88 yaşındaki hanımımda cinsel isteksizlik baş gösterdi. Haftada 3-4 kereye kadar düştü. Psikolog yardımıyla hanım düzelir mi?

CEVAP: Değerli okurum, sen anandan yangın söndürücü olarak doğmuşsun. Emekli olunca bu görevin bitmiş. Kendini asıl görevin, kadınının yangınını söndürmeye adamışsın. Eşinde alevler sönmüş ama korları duruyor. Haftada 3-4 işe devam, eşine selam. Son sözüm: Hortumun suyunu kurutma vesselam.

BENİMKİ UĞURLU GELDİ

İlişkiye girdiğim 3 kızdan 1’i evlendi, ikisi nişanlandı. Benimki onlara uğurlu geldi. Ne yapmam lazım?

CEVAP: Çık sokağa, göğsüne bir nazar boncuğu tak. Elinde gizemli malzemeler, tarot, iskambil kağıtları, ruh çağırma ve medyumluk gibi kitapların olsun. Sıkıştır birini köşeye, dil dök ama asla onun duygularına, cinselliğine el uzatma. Kır paraları, biriktir mangırları. Ara para yatıracağın bankaları, hangisinin faizi yüksekse ona yatır (Bak ne akıllar veriyorum!). Bu falcılık erotik şansını da artıracak. Ne yazık ki bunca kalabalıkta evlenmeye fırsat bulamayacaksın. Anladığım sende şeytan tüyü mü var? Yazdıkların yalnız sana özgü değil. Diyelim ki 20 kızla ilişkin oldu, 19’u evlendi. Gel kutlayalım, sana böyle bir karizma hazırlayalım.

MAKİNE NEDEN ÇALIŞMIYOR?

43 yaşındayım. İki yıl önce benim makine çalışmama kararı aldı, 2 yıldır onu yerinden oynatamadım. Bu yüzden eşimle aramız çok kötü. Piyasada satılan o haplardan kullansam bana faydası olur mu?

CEVAP: Okurum, öyle anlaşılıyor ki hap map nafile. Sanki organ çıkmış emekliliğe. Aslında emekliliğini istemeyecek tek organdır. Çünkü partnerine hep borçludur. İflas etmiş tüccar gibi boynu hep bükük, kadının da umudu sönük durumundasınız. Onu bu yaşta dul kalmışlarınkine döndürme. Umut kuşunun yemini eksik bırakma. Organın zaten boynu bükük. Kadının da umutları sönük kalmaması için elinden geleni yapmalısın. En akıllısı bilimsel yoldan sapmamalısın.

KARIMA YETİŞEMİYORUM

36 yaşındayım, 5 aylık evliyim. Karımı seviyorum ama o çok istekli. Bir de onun benden beklediği ilginç fantezilerine dayanamıyorum. Ne olur bana yardım edin.

CEVAP: Değerli okurum, evlenene yani 5 aya gelene kadar ne yaptın? Kendini karına mı sakladın yoksa kanalları kuruttun da yağmur suyuna muhtaç mı kaldın? Yengemiz kaç yaşında? Ne kadar istekli? Seni uykudan mı uyandırıyor, uyumana fırsat mı vermiyor? Her neyse dönelim dersimize. Şans diyelim buna. Kimine kavun, kimine kelek yedirirmiş misali sana kavun düşmüş. ‘Kaşıkla ye’ diyeceğim ama uzaktan gazel okunmaz. Fantezilere gelince; cana can katanları olduğu gibi olumsuzluklara göz kırpanları da vardır. Sen gözünü kırptırma yeter!

GENCİM, GÜZELİM AMA SEKS HAYATIM SIFIR

63 yaşında, çok yalnız bir kadınım. Etrafımda hiç erkek kalmadı, seks hayatım sıfır. Gencim, güzelim, bana yazık değil mi? RUMUZ: ALEV

CEVAP: Alevciğim, seninle her zaman beraberim. Sende bu ruh varken, saygı duyarım, senin için banka bile soyarım. Yavrum, güzelliğine diyeceğim yok. Saçlar da çok yakışmış. Röflesi harika. Bir eş bulurum sana gelecek bahara. Hiç üzülme. Erkekleri görünce de ezilip büzülme. Dik dur. Ne o? Omurlarında kireçlenme mi var? Geçer be Alevim, seni kaplıcalara da gönderirim. Her şeye bir çare bulurum da, bir şey var aklımda, onu da sen açıkla. Güzelim sözüne takıldı kafam. Yani yaşının güzeli misin yoksa Afrodit’in benzeri misiniz?

KIZ KÜÇÜLT DİYE TUTTURDU

20 yaşındayım. Penisim 12 santim. Bana küçük geliyor ama kız korkuyor. Ben birlikte olmak istiyorum acaba küçültücü var mı?

CEVAP: Yavrum, bu mektubu okuyan 21 yazacağına, yanlış tuşa basmışsın sanacak. Ula, dirisi 12 santim ise, bunun ölüsü ne kadar? Kız arkadaşın da bulunmaz Hint kumaşıymış. Tam amatör, gözü galiba şaşı. Şeşi beş görüyor olmalı. Bunlar bir yana, soruyorum, kaç santim küçültelim? Zaten sünnette biraz erezyona uğramış. İki santimi de kız için feda etsek, sonunda olacak olan şu: Sen bir yana, kız bir yana gideceksiniz. Ya evleneceğin kadın “Bu ne ya, bu ne?” derse, sen anlatınca tüm bedduaları benim için ederse? Hadi ben kaçıyorum, sen başının çaresine bak.

ŞİŞME BEBEK HEMEN PATLADI

21 yaşındayım, şişme bebek aldım ama ilk denemede patladı. Çok üzgünüm, onu çok mu hırpaladım da patladı? Yardım edin.

CEVAP: Vallahi de billahi de sorun yok değerli okurum. Üzülüp depresyona girme, komplekse kapılma. Acemiydin, ilk heyecandı, elin ayağın titriyor, hava sıcak terliyordun. Aslanın yakaladığı avdan kalan ete saldırdın ve yumuldun. İştahın, enerjin çok. İrade mekanizması bitmiş. Bir yandan ter, öte yandan sık tempolu nefes şişmenin üzerine adeta kapaklanıverdin. Ne var ki imalat kandırması, çürüktü! Hevesini çöpe döktü. Suçluluğa kapılma, bir daha böyle saçmalıklara kalkma, ruhunu da hırpalama.

ACABA SATIN MI ALSAM?

36 yaşındayım. Kız arkadaşım yok, evli de değilim. Ben sürekli seks yapmak istiyorum. Para karşılığı seks yapmak hoşuma gitmiyor. Acaba bir vajina alsam mı? Ne dersiniz?

CEVAP: Değerli okurum, tam evlilik yaşın. Sen mastürbasyona alışmışsın. Kolay kolay vazgeçemeyeceksin. Belki de evlilikte bu senin başına sorun açacak. Bir ihtimal evlilik sona erecek. İkinci kez evleneceksen yaş 40’ı geçecek. Bir de çocuk yapmak gereği var. 90 yaşına kadar hayat yalnız çekilmez. Daha uzun uzun bana saydırma. Lastik vajinalarla olay bataklığa gider. Bir profesyonel yardım alarak kendini kurtarmaya bak.

GENELEVLERDEKİ KADINLAR HAMİLE KALIR MI?

Haydar Amca, genelevlere gitsem sorun olur mu? Oradaki kızlar hamile kalırsa ne yapacağım? Ne olur bana yardım edin.

CEVAP: Yeğenim, işte bu olmadı. Genelevdeki kadınların gözleri yolda kaldı. Hepsi de senin için hayallere daldı. Cılız, üfürük olduğunu bilmiyorlar, şanslarının sende açılmasına dua ediyorlar. Gitmezsen toplu olarak grev yapacaklarmış. Kapılarına da ‘6 ay kapalı’ pankartı asacaklarmış. Git oğlum git de kurtar ülkeyi. Oradaki kızlar kimler ki? Haa! Boş bulundun, kadınları kız niyetine gördün. Olabilir, gençlik hali. Ne kadı dinler ne vali. Bir de baktın ki 9 ay 10 gün sonra aynı günde aynı saatte 7 çocuk. 4’ü kız, 3’ü erkek. İşte nüfus patladı. Türkiye’de ekonomik açıdan rahatladı.

ORGANI ALÇIYA ALSAM DÜZELİR Mİ?

Kendi üretimim, kişisel mastürbasyon makineme organım sıkıştı. Sanırım kırıldı. Doktordan utanıyorum. Evde alçıya alsam düzelir mi?

CEVAP: Oğlum, makine tamam da illa ki vida! Sen ölçüyü göz kararı aldın. Organı makineye monte ettin. Çıkmasın diye vidasını da iyice sıktın. Bu sıkılık organa da hoş geldi. Hemen beynine “Kan pompalamaya devam” dedi. Bu defa makine fukaraya dar geldi. Şimdilik önemli bir sorun yok da ya alçıyı çıkaramazsan ve morarıverirse ne yapacaksın seni gibi mastürbasyon mucidi?

PENİSİNE KURDELE BAĞLAYACAĞIM

18 yaşında kızım. Erkek arkadaşım ilişkiye girmek istiyor. Zarımın patlamasını istemiyorum. Cinsel organ en fazla kaç santim girerse kızlığım bozulmaz? Çünkü erkek arkadaşımın penisinden o kadar ölçüp kurdele bağlayacağım. Böylece kızlığım bozulmayacak. RUMUZ: ÜRKEK CEYLAN

CEVAP: Akıllı kızım, şu kurdele işine aklım yattı. Ama kurdelenin rengine takıldı.

Yeşil kurdela: Yol açık demektir.

Sarı: Dikkat!

Kırmızı: Bombalar patlıyor, yere yat anlamına gelir.

Beyaz göze çarpmaz, pembe kurdele kolay bulunmaz.

Mor: Penisin renginden ayrılmaz.

Demek ki bu yöntem işe yaramadı. Başka çare bulalım. Penisi değişik renklerle boyayalım. Dokunma noktası, ilk 1 santim: Beyaz. 2’nci santim: Sarı, zorladı. 3’üncü santim: Kırmızı, başladı içinde bir sızı. Okurum, zar kapıdadır. Çoğu da esnek yapıdadır. Seninki esnek değilse, kurdeleyi, boyayı unut. Ne ben yorulayım, ne de sen hapı yut.

ORGANI BAĞIŞLASAM YA DA SIFIR KİLOMETRE TAKTIRSAM

Sevgilimin yoğun seks isteği ve yıllarca yaptığım mastürbasyon yüzünden benim organın eskidiğini düşünüyorum. Bunu bağışlayabilecğim bir yer var mı? Ya da sıfır kilometresi taktırmam mümkün olur mu?

CEVAP: ‘Geçti Bor’un pazarı, sür atını Niğde’ye’. Zamanında atı yemleye yemleye yemi bitirdin. Atının da dizlerinin dermanını yitirdin. Sordum, soruşturdum kimse bağış kabul etmiyor. “Biz o fare ölüsünü ne yapalım, onun gibi göstermelik bizde de var” diyorlar. Sıfır kilometre için canlı ve genç vericiden nakil gerekiyormuş. Bir milyon dolara kadar çıkmışlar, hiçbir verici kabul etmemiş. Çin’de verici bulmuşlar. Küçük diye onu da alıcılar kabul etmemiş. Bilgilerine saygıyla sunulur.