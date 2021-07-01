Hayran bırakan lezzet: Mercimekli sini mantısı

Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alan mercimekli sini mantısı tarifi, Kütahya mutfağında sıkça yapılıyor. İşte soslu mercimek dolgusuyla damakları şenlendiren sini mantısı tarifi...

Gelinlerin yemek mücadelesinin sürdüğü programın bugünkü menüsünde mercimekli sini mantısı tarifi yer alıyor.

İnci gibi dizilmiş görüntüsü ve mercimek harcı ile göz dolduran mercimekli mantı tarifinin malzemeleri araştırılıyor.

Ekran başındaki izleyiciler, mercimekli sini mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusunu irdeliyor. Deneyenlerin vazgeçemediği, kıymalı mantıyı aratmayacak mercimekli sini mantısı, veganların da gözdesi...

Peki mercimekli sini mantısı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

MERCİMEKLİ SİNİ MANTISI MALZEMELERİ

Hamuru için;

1 adet yumurta

1 su bardağı su

3 su bardağı un

İç harcı için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 su bardağı yeşil mercimek

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

Sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

3 su bardağı su

1 küp et suyu bulyon

Üzeri için;

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağında kızdırılmış nane, kırmızı

Toz biber

MERCİMEKLİ SİNİ MANTISI TARİFİ