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- Hayran bırakan lezzet: Mercimekli sini mantısı
Hayran bırakan lezzet: Mercimekli sini mantısı
Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alan mercimekli sini mantısı tarifi, Kütahya mutfağında sıkça yapılıyor. İşte soslu mercimek dolgusuyla damakları şenlendiren sini mantısı tarifi...
- Haber Merkezi
- 01.07.2021 - 14:18
Gelinlerin yemek mücadelesinin sürdüğü programın bugünkü menüsünde mercimekli sini mantısı tarifi yer alıyor.
İnci gibi dizilmiş görüntüsü ve mercimek harcı ile göz dolduran mercimekli mantı tarifinin malzemeleri araştırılıyor.
Ekran başındaki izleyiciler, mercimekli sini mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusunu irdeliyor. Deneyenlerin vazgeçemediği, kıymalı mantıyı aratmayacak mercimekli sini mantısı, veganların da gözdesi...
Peki mercimekli sini mantısı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...
MERCİMEKLİ SİNİ MANTISI MALZEMELERİ
Hamuru için;
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı su
- 3 su bardağı un
İç harcı için;
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet soğan
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı biber
Sosu için;
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı salça
- 3 su bardağı su
- 1 küp et suyu bulyon
Üzeri için;
- Sarımsaklı yoğurt
- Tereyağında kızdırılmış nane, kırmızı
- Toz biber
MERCİMEKLİ SİNİ MANTISI TARİFİ
- Öncelikle yoğurma kabına yumurta ve ılık suyu alıyoruz. Sonrasında yavaşça un ilave ederek çok yumuşak olmayan bir hamur hazırlıyoruz.
- Ardından önceden hazırlanan mantı hamurunun üzerini örterek dinlenmeye bırakıyoruz.
- Hamur dinlenirken iç harcı için 1 su bardağı yeşil mercimeği yıkayıp yumuşayana kadar haşlıyoruz. Suyunu süzdükten sonra bir köşede bırakıyoruz.
- İnce doğranmış soğanı 2 dakika kadar sıvı yağda soteliyoruz. Sonra da yeşil mercimekleri ve kırmızı toz biber ile karabiberi ilave edip karıştırıyoruz.
- Hazır hale getirdiğimiz iç harcını ocaktan alıp soğuması için bir köşeye koyuyoruz. Dinlenen hamuru da 2 beze olacak şekilde bölüyoruz.
- Bir bezeyi un yardımı ile ince bir şekilde açıyoruz ve 4 cm boyutunda olacak şekilde kare kare kesiyoruz.
- Ardından da iç harçtan hamurlara yerleştirerek kapatıyoruz. Yağlanmış tepsiye sırasıyla diziyoruz.
- Tüm hamuru bu şekilde şekillendirdikten sonra mantıları önceden ısıttığımız 190 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz.
- İkinci aşamada sos için uygun bir kapta tereyağını erittikten sonra salça ekleyerek kavuruyoruz.
- Sonra suyu ve lezzet katmak için 1 küp et suyu bulyonu ekleyerek bir taşım kaynatıp ocaktan alıyoruz.
- Pembeleşen mantıları da fırından alarak üzerine hazırladığımız sosu gezdiriyoruz.
- Son aşamada fırının derecesini 120 dereceye düşürerek mantıyı tekrar fırına atıyoruz. 10 dakika kadar suyunu çekene kadar fırında beklettikten sonra suyunu çekince fırından alıyoruz. Sonra da üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırdığımız nane ve kırmızı toz biberi gezdiriyoruz.
- Afiyet olsun.