Hayvan sevgisinin çocuklar üzerindeki iyileştirici etkileri

Çocukların kalbinde hayvanların yeri bambaşkadır. Hayvanlar da çocuklarla çok güzel arkadaşlık kurarlar. Peki çocukların hayvanları sevmesinin, ilgilenmesinin onlara ne gibi faydaları var?

Çocuklar evcil hayvanları çok severler. İster büyük olsun ister küçük olsun evcil hayvanlar çocuklarla özel arkadaşlıklar kurarlar. Birçok şey öğretirler ve sevindirirler. Çocukluğunuzu gözünüzün önüne getirdiğinizde hayali hayvan arkadaşlar, kitaplardaki ve oyuncaklardaki hayvan dostu karakterleri sizler de hatırlarsınız. Çocuklar için hayvanların hayali, çizimi, filmleri bile çok özeldir.

Evde evcil hayvan bulundurmak, çocukların duygusal gelişimi ve hatta fiziksel sağlıkları söz konusu olduğunda gerçekten inanılmaz amaçlara hizmet ediyor. Çok sayıda çalışma, hayvanlarla bir şekilde etkileşim içinde olan çocukların gelişim alanlarında olumlu çıktılar olduğunu kanıtladı. Ancak alerji konuları, bina kuralları veya maddi meseleler elbette aileleri düşündürüyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, yaşamlarının ilk yılında köpeği olan çocukların daha yüksek bağışıklık gösterdiğini kanıtlamıştır. Evde bir evcil hayvanla yaşamak ve onlarla etkileşim içinde olmak çocuklarda empati yeteneğini ve şefkati artırır.

ÇOCUKLARIN HAYVANLARLA BAĞ KURMASININ OLUMLU ETKİLERİ NELERDİR?

Hayvanlara bağlanmanın çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi, zihinsel sağlığı, refahı ve yaşam kalitesi üzerinde önemli bir rolü vardır. Çocukların hayvanlarla bağ kurması beraberinde şefkat, olumlu arkadaşlık davranışları ve bakım becerileri de getiriyor. Ayrıca hayvanlarla bağlanma çocukların hayvanlara karşı olumlu ve sevgi dolu tutum geliştirmelerinin de göstergesi.

ÇOCUKTAKİ SORUMLULUK BİLİNCİ GELİŞİR

Evcil hayvanla büyüyen çocukların, evcil hayvanın bakımını yakından takip edebilmeleri sayesinde sorumluluk bilinçleri de hızlı bir şekilde gelişmeye başlar. Evcil hayvana sahip ailelerin, zamanla çocuklarına da bakım konusunda bazı görevler vermeleri, çocukların kendi başlarına sorumluluk almaktan korkmamalarını sağlar. Küçük yaşlardan itibaren bu sorumluluğu alabilen çocuklarsa, ileride özgüveni yüksek, sorumluluk almaktan çekinmeyen ve başkalarına ihtiyaç duymadan hayatta kalabilen yetişkinler demektir.

ÇOCUĞA SEVGİ VE GÜVEN DUYGUSU AŞILANIR

Evde ya da dışarıda; hayvanları severek, besleyerek büyüyen çocuklar, sevgiyi ve güven duymayı daha hızlı öğrenir. Hayvan sevgisi ve hayvan hakları duyarlılığı, çocuklara küçük yaştan itibaren kazandırılması gereken bilinç duygularıdır. Ebeveynlerin hayvanlara karşı gösterdiği sevginin çocuklar tarafından örnek alınmasıyla beraber, hayvanlardan korkulmaması gerektiği bilinci oluşmaya başlar. Hayvanda gözlemlenebilen; sevgi, mutluluk, üzüntü, sadakat, koruma gibi duygular çocuklar tarafından model alınabilir. Hayvan sevgisi ve zarar görmeyeceği düşüncesi oluştuğunda, güven duygusu da gelişim gösterir.

ÇOCUĞUN SOSYAL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAR

Çocukları hayvan bakımına katılmaya teşvik etmek, çocuklar ve hayvanlar arasında bağ oluşmasını pekiştirir. Bu da, hem çocuklar hem de hayvanlar için olumlu çıktılar yaratır. Örneğin çocuklar için saldırganlığın azaltılması, empatinin ve şefkatin gelişmesi gibi. Hayvanlar için ise insanlardan gelen daha insancıl muamele olarak örnek verebiliriz.

AİLE İÇİ İLETİŞİM GÜÇLENİR

Evcil hayvanı olan ailelerde, bireyler arası iletişim de güç kazanır. Bir evcil hayvana bakmak, aile bireylerinin bir arada daha fazla ve daha kaliteli vakit geçirmesini sağlar. Ayrıca kardeşler arasındaki bağı güçlendirir ve paylaşabilecekleri bir ortak bir ilgi alanı oluşturur.

ÇOCUKLARDA EMPATİ DUYGUSU GÜÇLENİR,

Evcil hayvanlar tıpkı çocuklar gibi o ailenin bir üyesidir. Özellikle ailelerinin bu şekilde bir yaklaşımı olduğunu gören çocuklarda empati duygusunun daha gelişmiş olduğu bilim tarafından kanıtlanmış bir gerçek. Bunu sağlayan şeyse büyük oranda çocukların hayvanlarla birlikte oynadığı oyunlar. Kendi türü dışında bir canlıyla da tıpkı diğer arkadaşlarıyla oynadığı gibi oyunlar oynayabilmesi, çocuğun paylaşma ve empati yetilerini daha iyi kazanmasını sağlar.