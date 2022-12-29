Evcil hayvan sahibi olan vatandaşlar, "Hayvanlara çip takma süresi ne zaman bitiyor?" sorusunu gündeme aldı. Peki, Hayvanlara çip takma süresi ne zaman bitiyor?

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında evcil hayvanlara Çip takma zorunluluğu getirildi.

Bu sayede hayvanlar terk edilirse ya da kaybolursa, dah akolya bulunabilcek.Ayrıca terk eden kişiye de para cezası verilecek.

Hem hayvanların kaybolması hem de sahiplenildikten sonra da terk edilmesinin önüne geçilecek.

Çip sayesinde hayvana ait kuduz aşısı başta olmak üzere de bütün aşı kayıtlarına ulaşılabilecek.

Peki, Hayvanlara çip takma süresi ne zaman bitiyor?

Hayvanlara çip takma süresi ne zaman bitiyor?

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında evcil hayvanlara Çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022'de bitecek.

Kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il, ilçe tarım müdürlüklerine ya da yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak, hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek.

Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 Sayılı Kanun kapsamında 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.

Evcil hayvanlarına mikroçip taktırmayan, taktırıp terk eden kişilere 3 bin 600 liraya kadar para cezası verilebilecek.