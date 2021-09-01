Hazır makarnalara son: Evde makarna hamuru tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan makarna hamuru tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki makarna hamuru nasıl yapılır? İşte makarna hamuru tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, makarna hamurunun nasıl hazırlanacağına dair püf nokları anlatan Danilo Şef, yarışmacılara makarna yapımının inceliklerini aktarıyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise makarna hamuru tarifini merak ediyor. Hazır makarna almak yerine evde hazırlamak isteyenler, ''Makarna hamuru nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Acil olarak yemek hazırlanması gereken zamanlarda ilk akla gelen şeydir makarna. Az malzeme ile yapılan ve oldukça pratik olan makarnayı soslarla tam bir lezzet şölenine döndürmek mümkün.

Peki, makarna hamuru nasıl yapılır? Makarna hamuru tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 1 Eylül MasterChef 2021 makarna hamuru tarifi ve malzemeleri...

EVDE MAKARNA HAMURU MALZEMELERİ

500 gram un

3 adet yumurta

1 tutam tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

EVDE MAKARNA HAMURU NASIL YAPILIR?

Unu tuzla birlikte karıştırın. Düz ve temiz bir tezgaha yığın ve ortasına geniş bir çukur açın. Yumurtaları ortaya kırın ve zeytinyağını ekleyin.

El çırpıcısı ya da çatalla yavaş yavaş yumurtaları çırpamaya başlın ve kenardaki unları azar azar çırptığınız karışıma dahil edin.

Hamur kıvamına gelmeye başladığında elle yoğurmaya başlayın. Avuç içiniz yardımıyla iyice bastırıp çekerek 15 dakika kadar yoğurun. Streç filme sardığınız hamuru en az 2 saat buzdolabında bekletin.

Dolaptan aldığınız hamuru irmik ya da un serptiğiniz düz bir zeminde tekrar iyice yoğurun ve oklava ile açın.

Dikdörtgen şeklinde katlayın ve tekrar açın. Bu işlemi en 3 kez tekrar ettikten sonra hamurunuzu kesilecek bir dikdörtgen halinde 1-2 cm kalınlıkta açın.

Kenarlarından katlayın ve keskin bıçakla şeritler halinde kesin. Unladığınız şeritleri açın ve tezgaha yayın.

Kaynayan tuz atılmış suda 3-4 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Makarnanızı farklı şekillerde keserek de pişirebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Yapacağınız makarnanın lezzeti, kullanılan malzemelerin kalitesiyle doğru orantılıdır. Makarnanın kalorisini düşürmek veya farklı lezzetler katmak için farklı unlar kullanabilirsiniz.

Makarna yapımında ilk denemenizde yüksek proteinli hamur kullanmanız kıvam ve elastik yapıda olmasını sağlar. Makarna yapımında yumurtanın kalitesi de çok önemlidir. Doğal yumurta kullanmanız makarnanın kıvamı ve bağlayıcılık kalitesini artırır.