Hazır olun! Sıcak hava dalgası Libya'dan geliyor... 20 dereceye çıkacak Yeni haftanın ilk yarısında Türkiye geneli Libya’dan taşınan ılık havanın etkisi altında olacak. Bunun akabinde termometreler 20 dereceyi görecek.

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Mart ayına girmemizle beraber bahar havası yüzünü göstermeye başladı.

Yeni haftada da sıcak hava dalgası Libya'dan gelerek devam edecek.

Bu hafta pazartesi ile çarşamba arasında rüzgar Libya’dan ılık hava taşıyacak. Ancak perşembeden sonra kuzeyli rüzgarlar etkili olacak ve yurda serin hava hakim olacak.

Marmara'da son durum

Marmara’da hava az bulutlu ancak sabahları bölge genelinde pus oluşuyor. Hafif esen rüzgar salı günü orta hıza çıkacak ve yağmur geliyor. Sıcaklıklar 18-20 derece aralığında.

Termometreler 20 dereceye çıkacak

İç Anadolu iki gün baharı andıran havanın etkisinde olacak. Hafta geneli hava ılık, Konya 14, Eskişehir 16, Sivas ve Kayseri 11 derece. Salı günü termometreler 20 dereceyi görecek.

Ege'de hava raporu

Ege’de hava açık sıcaklık Denizli ve Aydın’da 23 dereceye kadar çıkacak. Manisa 21, Afyon 17 derece. Salı sahillerde lodos sert ve Manisa civarında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana 21, Mersin 20, Kahramanmaraş 17 derece. Güneydoğu üç gün güneşli Gaziantep 16, Diyarbakır 15 derece.

Karadeniz

Karadeniz ve Doğu Anadolu’da da sıcak hava etkisini gösteriyor. Karadeniz’in batısında hava daha ılık. Tunceli, Erzurum, Van boyunca ise sabah pus var. Bolu 17, Samsun 12, Trabzon 11, Erzurum 3, Malatya 13 derece.