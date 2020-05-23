Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? #evdepişir

Ramazan Bayramı baklavasız olmaz diyorsanız, hazır yufkadan hem pratik hem lezzetli bir Cevizli Baklava tarifimiz var.

Ramazan ayının son oruçlu gününde, iftara saatler kala Bayram tatlısı hazırlığı telaşında olanlar için hazırladığımız bu baklavaya bayılacaksınız. Mutfakla arası iyi olmayanların bile rahatlıkla yapabileceği hazır yufkalı bu tarif, dışarıdan aldığınız tatlıları bile sollayacak lezzette.

Bu Bayram sevdiklerimizden ayrı olsak da, kendinizi ve evdekileri şımartmaya ne dersiniz? Nefisyemek.com olarak arife gününün bereketiyle mutfaklarınıza konuk oluyor ve karantina günlerinde Bayram heyecanını yüreğimizle sizinle yaşıyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Cevizli Baklava Tarifi VİDEO

ÇITIR ÇITIR: CEVİZLİ BAKLAVA

Yöresel lezzetleri iftar sofralarınıza getirmeye devam ediyor ve bugün Çukurova’nın çok sevilen bir pilav tarifini veriyoruz.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

250 gr eritilmiş tereyağı

1 paket baklavalık yufka

1,5 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

YAPILIŞI

Şerbeti için, derin bir sos tenceresine su ve şekeri koyup, şeker eriyene kadar karıştırın. Şeker eridikten sonra şerbeti kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca 10 dakika kadar bu şekilde kaynatın. Ocağın altını kısın. 10 dakika kadar kısık ateşte kıvama gelmesi için bırakın ve daha sonra ocaktan alın. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Baklavayı yapacağınız tepsiyi yağlayın. Tabanına baklavalık yufkadan tek kat dizin. Toz cevizden her yerine gelecek şekilde serpiştirip, bir kat olacak şekilde baklavalık yufkayı üzerine serin. Üzerini fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı yağlayın ve tekrar yufka serip, bir kat daha ceviz serpiştirin. Tüm katları bir sıra yağlı baklava, bir sıra ceviz serpiştirilmiş baklava olacak şekilde sırayla dizin. En üstte koyacağınız son 3 baklavalık yufkaya sadece eritilmiş tereyağı sürün ve üst üste koyun. Baklava dilimi olacak şekilde bıçak yardımıyla dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra baklavanın ilk sıcaklığının biraz geçmesini bekleyin ve soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde dökün. Baklava şerbetini iyice çektikten sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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