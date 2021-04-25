Hazırlarını çatlatır: Peynirli Konya Pidesi

Odun fırınlarının sevilen lezzeti pideyi, Konya yöresinin klasik peynirli iç harcı ve tarifsiz lezzetiyle bugün iftar sofralarınıza taşıyoruz.

Konya’nın ‘Etliekmek, tereyağlı börek’ söylemine şahit olduysanız, tarifini vereceğimiz bu pidenin tadına aşinasınız demektir. Özellikle Pazar günleri evde hazırlanan etliekmek ve peynirli pidenin iç harçları tepsiyle mahalle fırınına götürülüp pişirtilirdi. Bir tepsi dolusu sıcacık etliekmek ve pide tüm ev halkına yetecek, hatta ertesi güne artacak miktarlarda olurdu. Peynirli pidenin üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilerek servis edilirdi; işin sırrı tam da buradaydı aslında. İşte, tereyağlı kokusuyla ve eriyen peyniriyle iştah açan o lezzetli pide;

Peynirli Konya Pidesi Tarifi VİDEO

PEYNİRLİ KONYA PİDESİ TARİFİ

Malzemeler

- 500 gr ekmeklik un

- 10 gr kuru maya

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı şeker

- 350 ml su

İç Harç için;

- 300 gr yağlı peynir

- 1 adet yumurta

- 1 adet soğan

- 1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı

Büyük bir kaba su, maya, tuz ve şekeri alıp karıştırın. Üzerine azar azar unu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Elinize yapışan bir hamur olacağından un ilavesi yapmadan, elinizden kurtuluncaya kadar yoğurmaya devam edin. Top haline getirin ve üzerine streç film geçirip 1 saat mayalandırın. Hamur mayalanırken peyniri, yumurtayı, doğranmış soğanı ve pul biberi bir kaba alıp karıştırın.

Mayalanan hamuru un serptiğiniz tezgaha alıp yoğurun ve 12 eşit bezeye ayırıp yuvarlayın. Bezeyi unlu zeminde uzunlamasına açın ve fırın tepsisine koyun. İç harcı, hamurun kenarında 1 parmak boşluk gelecek şekilde yayın ve kenarlarını harcın üzerine doğru kapatın. Önceden ısıttığınız 220°C deki fırında yaklaşık 20 dakika kızarıncaya kadar pişirin. Pideyi dilimleyerek üzerine eritilmiş tereyağı gezdirip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...