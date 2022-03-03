Hedeflerinize ulaşmanıza engel olan 3 ana neden

Hepimizin hayatında ulaşılmayı bekleyen büyük küçük hedefler vardır. Hedefinize giden yolda emekleriniz sürekli boşa çıkıyorsa işte sık yapılan 3 hata.

Çoğumuzun hayatı ulaşmak için can attığımız hedeflerle doludur, bu hedefler kimine göre kariyer, kimine göre akademik başarı, kimine göre fit sağlıklı bir yaşam vb. bu liste uzar gider.

İnsanların amaçlarına ulaşamamasının 3 ana nedeni vardır. İyi haber şu ki, şu anda ister bir, ister iki, hatta üç kategorinin tamamına dahil olun, aşağıdaki çözümleri hemen şimdi uygulamaya koyabilirsiniz.



1.TUTARLI EYLEM PLANLARI YAPMAMAK

Bir hedef belirlediniz ve o hedefe ulaşmak, başarıyla sonuca varmak için sabırsızlanıyorsunuz buraya kadar her şey güzel. Eğer hedeflere ulaşmak için gereken eylemi gerçekleştirmezseniz yani harekete geçmezseniz hedefleriniz sadece hedef olarak kalacaktır.

Hedeflerine ulaşmak için harekete geçemeyen kişilerin düştüğü hatalar muhtemelen şunlardır;

-Erteleme; kendinize bir hedef belirleyememek veya gerekli çalışmaya devam etmemek.

-Mükemmeliyetçilik; başlamadan önce her şeyin mükemmel olmasına ihtiyaç duymak.

-Hedefe kuvvetli bağlarla yönelmemek; sadece kolay ve kullanışlı olanı yapmak, konfor alanından çıkmaktan korkmak ve zor şeylerle uğraşmamak.

-Mazeretler; bir türlü yol alamadığı için dış faktörleri suçlamak, sürekli mazeretlere sığınmak.

-Başarısızlıkla başa çıkamamak; başarısızlık veya hatalarla karşılaşıldığında kolayca vazgeçmek hemen pes etmek hedefe giden yolda yapılan en büyük hatalardan biridir.

-Sonuç odaklı düşünmek; süreçten çok sonuçlara odaklanmak.

Her gün küçük adımlar atmak bileşik bir etkiye sahip olacaktır. Tek bir günde 30 dakikalık bir yürüyüşe çıkmak, 10 tane soru çözmek veya sadece 2 sayfa makale okumak anlamsız yetersiz gibi görünebilir, ancak her gün istikrarla düzenli olarak yürüyüşe çıkmak hem yürüyüş sürenizi arttırmanızı kolaylaştırıp hemde görünümünüzde ciddi değişikliklere yol açacaktır.

Tutarlı kalmakta zorluk çekiyorsanız, her gün takip edebileceğiniz birkaç performans hedefi belirlemeye çalışın.Küçük kazançlar elde etmek, başarı yolunda devam etmek için size güven verecektir.



2.DOĞRU HEDEFİ SEÇMEMEK

Doğru hedefleri seçmezseniz, ilerleme kaydedemediğiniz için veya motivasyon kaybından dolayı hayal kırıklığına uğrayacaksınız.

Yanlış türde seçilen hedefler genellikle şu özellikleri taşır;

Yaşam hedeflerinizle uyumlu değildir,

Motive edici veya ilham verici değildir,

Çok büyük ve ezicidir,

veya gerçekçi olmayan türde hedefler seçmişsinizdir.

Ulaşılması mümkün olan bir hedef seçin. İddialı hedeflere sahip olmak iyi bir şeydir, ancak astronot olmayı istemek pek olası değildir. Gerçekçi olan her gün için çabaladığınızı görebileceğiniz bir hedef seçin. İlham aldığınızda ve hedeflerinizin bir amacı olduğunda motive olmakta herhangi bir sorun yaşamayacaksınız .

3.PLANSIZLIK

Hepimiz anlık tatminlere bağımlı hale geldiğimizde, hızlı bir şekilde hayal kırıklığına uğramak kolaylaşır.

Her şeyi bir düğmeye basarak elde etmeye alışmış olsak da, gerçek şu ki, uzun vadeli yaşam hedefleri planlama şart! Hangi yöne gittiğinizi bilmek için her adımı buna göre planlamanız gerekecek. Hedefinize doğru giden yolda ne kadar yol kat ettiğiniz, ne kadar daha yolunuzun kaldığı planlama yaptığınızda netleşir.

Bir plan olmadan, amaçsızca dolaşmak kaderiniz haline gelir. Her günün her dakikasını planlamanız gerekmez, ancak zaman yönetimini nasıl kullanacağınızı öğrenmek, sonuçlarınız için harikalar yaratacaktır.