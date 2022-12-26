Hediyeleşme Günü (Boxing Day) nedir? Hediyeleşme günü ne zaman kutlanır?

Hediyeleşme gününün ne olduğu ve ne zaman kutlandığı merak ediliyor. İşte hediyeleşme günü hakkında merak edilenler..

Hediyeleşme Günü yada bilinen adıyla Boxing Day ismini Kraliçe Victoria'nın 1800'lerde tahta çıkmasıyla almıştır.

Bu isim, zenginlerin yoksullara vermek için hediyeler topladığı bir zamandan gelmektedir.

Hediyeleşme Günü geleneksel olarak hizmetçilerin izin günü olarak kabul edilirmiş ve hizmetçiler bugün efendilerinden aldıkları hediye Noel kutularını ailelerine vermek için Noel Günü'nde evlerine giderlermiş.

Hediyeleşme günü nedir?

Hediyeleşme günü, Noel Günü'nden sonra kutlanan bir bayram olarak bilinmektedir. Bu bayram yoksullara hediye vermek için bir tatil olarak ortaya çıkmıştır ancak, günümüzde bir alışveriş tatili olarak sürdürülüyor.

Hediyeleşme günü ne zaman kutlanır?

Hediyeleşme günü her yıl 26 Aralık tarihinde kutlanmaktadır.