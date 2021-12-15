Hem cep hem çevre dostu: Ev yapımı bulaşık deterjanı tarifi

Hem cep hem çevre dostu: Ev yapımı bulaşık deterjanı tarifi

Neredeyse her gün kullandığınız kimyasal madde içeren bulaşık deterjanınızı evde doğal yöntemlerle kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? İşte hem cep hem çevre dostu ev yapımı bulaşık deterjanı tarifi...

Tabak, çanak gibi mutfak araçlarında kalan bulaşık deterjanı kalıntıları, sindirim sistemimizi etkileyerek iç hastalıklara neden olabiliyor. Bulaşık deterjanları ayrıca ciltte egzamaya ve mantara yol açabiliyor. Bu durum, özellikle alerjik bünyeye sahip kişileri alternatif yollar aramaya itiyor.

Her ne kadar kimyasal ürünlere alternatif olarak ekolojik ve organik ürünler bulunuyor olsa da fahiş fiyatlar nedeniyle pek tercih edilemiyor. Oysa bulaşık deterjanı gibi her gün kullandığınız kimyasal içerikli temizlik maddelerinin alternatiflerini evinizde kendiniz yaparak bütçenize katkıda bulunabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Mutfağınızda bulunan çamaşır sodası, boraks, karbonat, tuz, limon, portakal, greyfurt, sirke, esansiyel yağ gibi malzemeleri kullanarak bütçenizi sarsmadan evde kendiniz de jel, likit toz veya tablet bulaşık deterjanı yapabilirsiniz.

Ayrıca bulaşık makinesi kullanıyorsanız tuz gözünü iri çekilmiş kaya tuzu, parlatıcı gözünü ise elma sirkesi ile doldurarak kullandığınız kimyasal maddeleri azaltabilirsiniz.

Biz de sizler için kendi ellerinizle yapabileceğiniz doğal ve ev yapımı bulaşık makinesi deterjanı tariflerini derledik. Yapımı oldukça basit olan ve kolay bulunan malzemelerle hazırlayacağınız bulaşık deterjanı yapmak için kolları sıvayın.

ELDE YIKAMAK İÇİN BULAŞIK DETERJANI YAPIMI

Elde bulaşık yıkamak için bir bulaşık deterjanı tarifi arıyorsanız doğal zeytinyağlı sabun rendesinden yapılan bu tarif, kesinlikle hoşunuza gidecek.

3-4 bardak sıcak suyun içerisine 1 yemek kaşığı boraks ve yarım kalıp rendelenmiş sabun ekleyin. Karışımı kısık ateşte sabunlar eriyene ve homojen bir yapı oluşturana dek karıştırın.

Dilerseniz bir yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı gliserin ilave ederek bulaşık yıkarken ellerinizin zarar görmesini engelleyebilir ve koku vermesi için en sevdiğiniz aromatik yağdan 15-20 damla ilave edebilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİ İÇİN TOZ DETERJAN YAPIMI

Bulaşık makineniz için toz bir deterjan yapmak isterseniz 3 yemek kaşığı boraks, 3 yemek kaşığı karbonat, 3 yemek kaşığı çamaşır sodası, 3 yemek kaşığı kaya tuzu ve 1 yemek kaşığı limon tuzunu karıştırın.

Ardından karışımın içine portakal, karanfil, nane gibi dilediğiniz aromada 10-15 damla esansiyel yağ damlatarak güzel kokulu bir toz bulaşık makinesi deterjanı elde edebilirsiniz.

Ancak karışımdan salınan gazları solumayın ve gaz çıkışı bitene kadar birkaç dakika bekleyin. Kapaklı bir kapta saklarsanız, ortamdaki nemi çekerek topaklanmaz ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

TABLET BULAŞIK DETERJANI YAPIMI

Tablet bulaşık deterjanı hazırlamak için yukarıda bahsedilen toz karışıma, karışımı ıslatacak kadar sirke veya limon suyu ekleyip karıştırın.

Karışımı buz kalıplarına doldurup oda sıcaklığında 24 saat kurumasını bekleyin ve tablet haline gelmiş bulaşık makinesi deterjanınız hazır!

JEL FORMADAKİ BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI YAPIMI

Yaptığınız toz deterjan ya erimezse diye korkuyorsanız bunun için jel formdaki deterjanı tercih edebilirsiniz.

Jel bulaşık makinesi deterjanı hazırlamak için kullanacağınız temel madde sudur. 3 su bardağı sıcak suya 3 su bardağı boraks, 2 su bardağı çamaşır sodası, 2 su bardağı kaya tuzu ve 10-15 damla aromatik yağ ekleyin. İyice karıştırıp oda sıcaklığında 24 saat bekletin. Bekledikçe katılaşan deterjan, git gide jel bir yapıya kavuşacaktır.

Bu nedenle deterjanı ilk yaptığınızda biraz cıvık bir yapıda olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde akışkan bir yapıya sahip olmaz.

İŞİNİZE YARAYACAK PRATİK BİLGİLER

Bulaşıklarınızı makinede yıkıyorsanız, bulaşıklarınızın daha parlak olması için makinenizin parlatıcı kısmına sirke veya bir iki limonun suyunu sıkarak koyunuz.

Sirkeniz yoksa veya sirke kullanmak istemezseniz 1-2 adet limonun veya 1 adet portakalın ya da greyfurtun suyunu sıkarak da kullanabilirsiniz. Bulaşıklarınızı elde yıkıyorsanız, bu karışıma az miktarda E vitamini ve zeytinyağı gibi cildi yumuşatıcı maddeler katarak ellerinizi koruyabilirsiniz.

Turunçgil kabuklarını ve çekirdeklerini de israf etmeyin. Rendenizin büyük kısmı ile turunçgil kabuklarını rendeleyin, çekirdeklerini havanda dövün veya bir mikser yardımı ile parçalayarak küçük parçalar haline getirin.

Rendelenmiş kabukları ve küçük parçalar haline gelmiş çekirdekleri, limon tuzu veya kaya tuzu ile karıştırın. Bu karışımı, inatçı yağları tel ya da sünger yardımıyla ovalayarak çıkartma işlemi için kullanabilirsiniz.