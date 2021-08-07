Hem doyurucu hem glutensiz: Sebzeli mercimek ekmeği

Glutensiz beslenenler için ekmeğe alternatif olacak lezzetli bir tarifimiz var. İşte, evdeki sebzelerle hazırlayabileceğiniz mercimek ekmeği…

Sağlık sebebiyle ya da tercihen uygulanan glutensiz diyetler, beslenme konusunda işleri biraz daha kısıtlıyor. Yeme alışkanlıklarımızın içerisinde geniş bir yelpazeye sahip olan buğday ürünleri birçok yemekten mahrum bıraksa da, yerlerine koyabileceğimiz alternatif tarifler imdadımıza yetişiyor. Prof. Dr. Canan Karatay’ın mercimekli ekmeğine göz kırparak hazırladığımız sebzeli bu tarif, börek tadında sofralarınıza geliyor. İşte, mevsimin en taze kabaklarıyla hazırladığımız o tarif;

SEBZELİ MERCİMEK EKMEĞİ

Malzemeler

- 1 su bardağı mercimek (tercihen kırmızı)

- 2 adet kabak

- 2 adet yumurta

- 3 yemek kaşığı yoğurt

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- ½ tatlı kaşığı pul biber

- ½ tatlı kaşığı kimyon

- 4 adet taze soğan

- Dereotu

Yapılışı

Mercimeği en az 6 saat ya da bir gece önceden ıslatın. Kabakları da aynı zamanda rendeleyip tuzlayın ve bir kaba oturttuğunuz tel süzgecin üzerinde buzdolabında bekleterek fazla suyundan arındırın. Mercimekler yumuşadıktan sonra süzün ve bol suyla yıkadıktan sonra mutfak robotuna aktarın.

Mutfak robotuna yumurtaları, yoğurdu, zeytinyağını, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu ilave ederek çalıştırın. Malzemeler homojen bir şekilde karıştıktan sonra içerisine beklettiğiniz kabağı, doğranmış taze soğanı ve dereotu ekleyip karıştırın.

Yağlı kağıt serili fırın kabına karışımı yayın ve üzerine zeytinyağı sürün. Ekmeği önceden ısıttığınız 170°C fırında yaklaşık 30 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra ekmeğinizi dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun…