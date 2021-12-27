Hem ekonomik hem çevre dostu: Yumuşatıcı yerine beyaz sirke...

Hem ekonomik hem çevre dostu: Yumuşatıcı yerine beyaz sirke...

Çamaşırlarımızın güzel kokmasını hepimiz isteriz ancak yumuşatıcının ardından gelen kaşıntı hissi de bir o kadar rahatsız eder. Yumuşatıcı yerine beyaz sirke koymak, bu soruna çözüm olabilir.

Yumuşatıcı denilince akla mis gibi çamaşır kokusu gelir.

Yumuşatıcılar, deterjan ve suyun yapısı yüzünden çamaşırların sertleşmesini engelleyerek yumuşacık yapar. Bununla birlikte yumuşatıcının, kimyasal yapısından dolayı, özellikle alerjik bireyler ve bebekler için kullanımı ise her zaman uygun değil.

Öğreneceğiniz yöntemle bundan sonra kıyafetleriniz hem güzel yıkanacak hem de parlayacak. Ayrıca ekonomik ve çevre dostu da...

BEYAZ SİRKE MUCİZESİ

Mutfaktan banyoya evimizin her köşesinde temizlik amacıyla kullandığımız sirke, burada da başrol oynuyor.

Sirke denilince akla koku meselesi gelse de herhangi bir koku olmuyor, endişelenmeyin. Burada sirkenin işlevi ise deterjan kalıntılarını temizleyerek çamaşırların sertleşmesini engellemek.

Tek yapmanız gereken marketten beyaz sirke satın almak.

Son durulama işleminden önce bir deterjan kapağı kadar sirkeyi yumuşatıcı gözüne ekleyin, işte bu kadar.

GÜZEL KOKSUN DİYORSANIZ:

Eğer çamaşırlarınızın hoş bir kokuya sahip olmasını istiyorsanız bunun için de bir çözümümüz var elbette.

Yapmanız gereken, bir aktar veya eczaneye giderek dilediğiniz uçucu yağı satın almak.

Hazırladığınız karışımın içine örnek olarak uçucu lavanta, limon veya karanfil yağından 10 damla ekleyerek mis gibi kokan ev yapımı yumuşatıcınızı hazır hale getirmiş olacaksınız.