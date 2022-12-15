Hem kepeği hem cansızlığı önlüyor! Mükemmel saçlar için şampuana birazcık katmanız yeterli

Hem kepeği hem cansızlığı önlüyor! Mükemmel saçlar için şampuana birazcık katmanız yeterli

Pek çok kadın ve erkek parlak, kepeksiz ve bakımlı saçlar için çeşitli çözüm önerilerini araştırıyor. İşte şampuana eklediğinizde saçlarınıza canlı görünüm katıp kepekten sizi kurtaracak o yöntem...

Pek çok kişi genelde şampuanı saç şekline ve derinin yapısına göre seçer. Kimi kişinin saçı daha yağlı yapıya sahipken kiminin de saçı kuru olur. Ancak çoğu kez şampuan dışında doğal çözüm yöntemleri de aranır.

Şampuana yalnızca biraz eklemeniz yeterli!

Tıpkı yüz gibi, kafa derisinin de tüm ölü deri hücrelerinden kurtulmak için ara sıra iyi bir fırçalama yöntemine ihtiyacı vardır. Bunun en iyi yöntemlerinden biri ise şampuana şeker eklemektir. Şampuanınıza biraz şeker eklediğinizde, aslında doğal bir kese oluşturmuş olursunuz.

Dermatolog Dr. Francesca Fusco konu hakkında şekerin saçta harikalar oluşturabileceğini ifade etmiştir. Dr. Francesca Fusco'nun bu görüşüne göre şampuana şeker ekleyerek saçlarınızı daha temiz ve sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Masaj yaparak uygulayın

Şampuanınıza yaklaşık olarak bir kaşık şeker ekledikten sonra saç derinize şekerli şampuanı, nazikçe masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika beklettikten sonra saçlarınızı durulayabilirsiniz.

Sadece 4 yıkamada bir kullanılmalı

Ayrıca şekerli şampuan ile birlikte saçınıza peeling yapacaktır ve bu şekilde yağlanmayı önleyecektir. Şampuanınızın nemlendirici özellikte olmasına dikkat etmelisiniz. Uzmanlar şekerli şampuanın sadece 4 yıkamada bir uygulanması gerektiğini ve her yıkamada kullanılmaması gerektiğini de söylüyor.