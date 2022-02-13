Hem romantik, hem ekonomik! İşte sevgiliyle evde yapılacak 7 aktivite

Hem maliyeti az hem de romantik olsun diyorsanız bu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evde güzel dakikalar geçirmenizi sağlayacak aktivite önerilerimizi sıralıyoruz...

“Sevgililer günü iyi güzel ama dışarısı kalabalık, evde baş başa olalım...",

"Hem ekonomik olsun, hem de gönlümüz olsun" yada,

“Ya bizden geçti artık ama şöyle romantik ve eğlenceli bir şeyler olsa ne güzel olurdu” diyenler için...

Dışarıda, kalabalıklar içerisinde olmak yerine bu özel günü evinizde, sevgilinizle baş başa geçirmek istiyor olabilirsiniz. Ancak her şeye rağmen, bu özel gün iyi bir planı hak ediyor.

Peki mekan olarak evi tercih ettiyseniz bu özel günün içine ne gibi sürprizler sığdırabilirsiniz? Sevgililer Günü mekan tercihini evden yana kullananlar için evde yapılabilecekler haberimizde...

ROMANTİK KAHVALTI

Sıradan bir tepsi yerine yatak tepsisi tercih ederek daha rahat kahvaltı yapabilirsiniz.

Sunumu güzelleştirmek için küçük bir vazo içerisinde çiçek yerleştirebilirsiniz.

Hem göze hem mideye hitap eden doyurucu bir kahvaltı hazırlayarak güne enerjik bir başlangıç yapmış olursunuz.

Bir de minik, tatlı bir not yazın ve tepsinin üzerine yerleştirin.

BİRAZ DA NOSTALJİ

Bütün anılar üzerinde uzun uzun konuşmak veya o güne kadar ilişkinize dair hediyeler, mektuplar vs. ile geçmişe yolculuk yapmak için en uygun mekanlardan birisi ev ortamı olabilir.

Tanıştığınız günden itibaren yaşadıklarınızı, biriktirdiğiniz güzel anıları yeniden hatırlayın.

EV SPA'SI

Sevgiliniz ile birlikte hem ruhunuzu hem de bedeninizi rahatlatacağınız bu aktivite ile huzurlu bir Sevgililer Günü geçirebilirsiniz.

SPA ortamı hazırlarken hoş kokulu mumlardan, tütsülerden ve dinlendirici bir müzikten yardım alabilirsiniz.

KARAOKE YAPIN

Sevgililer Gününde eğlenebileceğiniz bir aktivite de evde karaoke gecesi yapmaktır. Küçük bir mikrofon ile de istediğiniz şarkıyı söyleyebilir, sevgilinizin de size eşlik etmesini isteyebilirsiniz.

PUZZLE DA OLABİLİR

Sevgiliniz ile puzzle yapmak da Sevgililer Gününde evde yapabileceğiniz eğlenceli bir aktivitedir. Hatta kendi fotoğrafınızı bir puzzle haline getirebilir, böylece romantik bir dokunuş da ekleyebilirsiniz.

PİJAMA TERLİK TELEVİZYON

Sıcacık içeceklerinizi hazırlayıp birkaç atıştırmalık eşliğinde rahat ev kıyafetleriyle online içeriklerin, film ve dizi platformlarının tadını çıkarın; evde sağlıkla kalın.

KONSOL OYUNLARI

Erkeklerin playstation tutkusunu biliriz. Genellikle, "oyun mu ben mi" diye sorma cesaretinde bile bulunmayız. Bu özel günde, bir kolu da siz kapın.