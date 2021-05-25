Hem saksıda, hem tabakta: Yenilebilir çiçekler hangileri?

Hem saksıda, hem tabakta: Yenilebilir çiçekler hangileri?

Çiçekleri yemeklere eklemek kulağa biraz garip gelse de, faydaları ve görüntüsüyle oldukça dikkat çekiyor. İşte gönül rahatlığı ile yiyebileceğiniz çiçek türleri..

Son zamanlarda oldukça popüler olan ve dünya mutfaklarında tercih edilen, restoranlarda sunum için tercih edilen birbirinden güzel yenilebilir çiçekler hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

Çiçekler yalnızca çevremizi güzelleştirmekle kalmıyor midemizi de şenlendiriyor. Faydaları ile de ön plana çıkan yenilebilir çiçekler, bir hediye tercihi olarak da karşımıza çıkıyor.

Yenilebilir çiçekleri isterseniz çiğ servis yapabilir, sebzelerle pişirebilir, tatlılarınıza serpilebilir ya da kızartarak atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.

Bu sebeple hangi çiçekler yenilebilir sorusu sıkça sorulur ve araştırılır oldu. Peki yenilebilen çiçek türleri nelerdir? İşte merak edilenler..

YENİLEBİLEN ÇİÇEKLER LİSTESİ

LAVANTA

Lavanta çiçeği herkesin bildiği gibi sakinleştirici etkisi olan bir çiçektir. Özellikle uyku problemi yaşayanlar için gece yastığa birkaç damla damlatılması önerilir.

Yemeklerde ise tercih edilmesinin en önemli sebebi hem tatlı hemde tuzlu lezzetler olan kombinasyonudur. Keskin bir tadı olduğu için dikkatli kullanılması önerilir. Canlı renkleri ve aromasıyla beraber favoriniz olacaktır.

KABAK ÇİÇEĞİ

Kabak çiçeği, yenilebilen çiçekler için çok güzel bir örnektir çünkü ülkemizde kabak çiçeği dolması yemeği yaygın olarak yapılmaktadır..

Bazı araştırmalar, kabak çiçeğindeki bir takım maddelerin canlıları genetik hasarlardan koruyucu etkisi olduğunu ileri sürer.

Onun dışında kabak çiçeğinin hazmı kolaylaştırdığı, böbrek iltihaplarını giderdiği bilinmektedir.

GÜL

Reçellerinden ve marmelatlarından aşina olduğumuz bu çiçeğin her türlü farklı bir aromaya sahiptir. Gülü taze ve çiğ olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz kurutarak baharat şeklinde de kullanabilirsiniz.

MENEKŞE

Özellikle pasta ve tatlılarda tercih edilerek lezzetini her yemeğe sindiren menekşe hafif ve taze aromalara sahiptir. Ekstra lezzet için yapraklarını da şekerleyip kullanabilirsiniz. İnce ince doğrayarak salatalara da katabileceğiniz bu çiçek sağlık açısından da oldukça faydalıdır.

AMBER

Yüzlerce çeşidi olan amber çiçeği kırmızı beyaz ve sarı tonlarındadır. Çayı oldukça meşhurdur ve genellikle tansiyon ve kolesterol düzenlemede yardımcı olur.

PAPATYA

İsterseniz hamur işleri ve tatlılarda hafif aromasıyla papatya çiçeğini tercih edebilirsiniz. Zaten çayıyla oldukça meşhur olan ve sakinleştirici etkisiyle tercih edilen bu türü görsel olarak da gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

KARAHİNDİBA

Karahindiba hem sapları hem de kökleri ve yaprakları yenilebilirdir. Antioksidan ve mineral deposu olan bu çiçek türü için tadının hafif acımsı olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz kızartarak ya da salatalara ekleyerek kullanabilirsiniz.

HANIMELİ

Sokak aralarında mutlaka karşımıza çıkan, herkesin mutlaka bir kez olsun tatmaya yeltendiği hanımeli çiçeği aslında Çin tıbbında önemli bir yere sahip. Çiğ olarak tüketebileceğiniz bu aromalı çiçek daha çok şuruplarda ve çaylarda kullanılmaktadır.

LEYLAK

Leylak da yenilebilir çiçek türlerinden. Dilerseniz yoğurt ile karıştırarak bile tüketebilirsiniz. Verdiği aroma ile hoş bir lezzet kazandıracaktır.

AYÇİÇEĞİ

Ayçiçeğinin en yaygın kullanımı yağ olaraktır. Halk arasında Günebakan olarak da adlandırılan Ayçiçeğinin faydaları da oldukça fazladır.

SAFRAN

Sonbaharda açık mor renkli çiçekleri ile açan bir bitkidir Safran. Balı lezzetli yapan bir poleni vardır. Keskin ve hafif acı tadı ile balık, pilav ve tatlılara eklenebilir.