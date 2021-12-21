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- Hem tatlı hem tuzlu: Yılbaşına özel çikolata barları
Hem tatlı hem tuzlu: Yılbaşına özel çikolata barları
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 14:41
- Güncelleme : 21.12.2021 - 14:43
Yeni yıl, yeni umutlar, yeni sevinçler, yeni heyecanlar...
Sayılı günler kala hala yılbaşı hediyesi düşünüyorsanız, bu tarifimiz tam da size göre.
Sevdiklerinize kendi elleriyle bir hediye hazırlamak isteyenlere, görsel şölen sunan bir lezzetimiz var: Çikolata barları...
Tatlı tuzlu şekerlemelerle süsleyeceğiniz çikolatalarınızı bölerek paketleyebilir, sevidklerinize ikram edebilirsiniz.
TATLI TUZLU YILBAŞI ÇİKOLATASI
İşte yılbaşına özel çikolata tarifi...
Malzemeler:
- Sütlü, bitter ve beyaz çikolata (ikişer adet)
- Tuzlu kraker
- Bonibon vb şekerleme
- Marşmelov
- Kuruyemiş
- İsteğe bağlı diğer süslemeler
Yapılışı:
Toplamda 6 adeta çikolatanızı yan yana farklı çeşitlerde olacak şekilde fırın tepsisine dizin.
Fırını 100 dereceye ayarladıktan sonra, çikolatalarınızı erimeye bırakın.
Yaklaşık 6-7 dakika sonra tepsinizi çıkartın ve eriyen çikolataları bir kürdan yardımıyla karıştırarak şekil verin.
Ardından tamamen soğumadan üstüne istediğiniz malzemeleri dizin.
Soğumaya bırakın ve parçalara bölüp paketleyin.
Afiyet olsun :)