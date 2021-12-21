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Hem tatlı hem tuzlu: Yılbaşına özel çikolata barları

Hem tatlı hem tuzlu: Yılbaşına özel çikolata barları

Yılbaşı havasıyla hem tatlı hem de tuzlu lezzetini bir arada buluşturan hediyelik çikolata bar tarifimiz...