Hemen yemeye hazır hızlı turşu nasıl yapılır?

Turşu yemek için kışın gelmesini ve turşuların fermente olmasını bekleyemiyorsanız, hemen yemeye hazır hale gelen hızlı turşu yapımını öğrenmeye ne dersiniz?

Turşuluklar tezgahlardaki yerini almışken kışlık için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Damaklarda eşsiz tat bırakan lezzetli turşular tüketmek için uzun süre beklemeniz gerekmediğini söylesek? Dolabınızda fazla sebzelerin bozulmasını önlerken, yemeklerin yanında garnitür olarak yer alabilen birbirinden lezzetli turşular hazırlayabilmenin ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Üstelik hazırlaması oldukça basit!

Mevsimin en taze sebzeleri ve meyvelerini sahneye davet ediyor ve tamamen yaratıcılığınıza bırakabileceğimiz hızlı turşu yapımının ayrıntılarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz…

HIZLI TURŞU NEDİR?

Hızlı turşular (sirke turşusu veya buzdolabı turşusu olarak da bilinir), su, sirke ve tuzdan oluşan bir salamurada saklanan sebzelerdir. Genellikle şeker, otlar ve baharatlarla tatlandırılırlar. Hızlı turşu yapmak, gıda israfını azaltmanın iyi bir yoludur, çünkü fazla miktarda taze sebzeyi buzdolabınızda dört aya kadar saklayabilirsiniz.

Hızlı turşular, muhafaza edilmesi çok daha uzun süren ve tipik olarak fermantasyon işlemi sırasında gelişen daha güçlü bir tada (faydalı probiyotiklerle birlikte) sahip olan fermente turşulardan farklıdır. Hızlı turşuların güzel yanı, onları aynı gün tüketebiliyor oluşunuzdur. Yine de buna rağmen, kıtır turşu dokusuna ve tuzlu tada sahiptirler.

KOLAY EV YAPIMI HIZLI TURŞU FORMÜLÜ

Kullanılan salamura suyu, aynı ölçüde sirke ve sıvının karışımından oluşur. Sıvı denilen şey en temelde su olabilir; bunun dışında greyfurt, portakal, elma, vişne vb. meyvelerin suyundan da aroma kazanabilirsiniz. Örneğin; salamura suyunuzda 1 su bardağı sirke kullanıyorsanız, ½ su bardağı greyfurt ve ½ su bardağı elma suyu ekleyebilirsiniz. Tamamen yaratıcılığınızla ve damak tadınızla doğru orantılı karışımlar hazırlayabilirsiniz.

Tuz formülü olarak da; 1 su bardağı salamura suyunu 1 yemek kaşığı kaya tuzuyla karıştırabilirsiniz. Tat vermesi için bal ya da şeker de kullanabilirsiniz. Bu formülü, korumak istediğiniz hemen hemen tüm taze sebzeleri turşu yapmak için kullanabilirsiniz.

İşlem basittir. Önce sebzeleri, otları, baharatları, tuzu ve şekeri bir kavanozda birleştirin. Ardından hazırladığınız salamura suyunu kavanoza dökün. Kavanozu kapatın, salamurasını karıştırmak için sallayın ve buzdolabında saklayın. Ara sıra tadın ve salamura sebzelerin lezzetinden ve dokusundan memnun kalana kadar soğutun. Bazı hızlı turşular 30 dakika gibi kısa bir sürede hazır olabilir, diğerleri ise birkaç gün kadar sürebilir.

Taze veya kuru otlar ve baharatlar olarak ise, kişniş tohumu, hardal tohumu, Arnavut biberi, defne yaprağı, sarımsak, dereotu, frenk soğanı veya karabiberi kullanabilirsiniz.

Hemen hemen her taze sebzeyi turşu yapılabilir. İşte, onlardan bazıları;

- Salatalık,

- Kırmızı soğan,

- Turp,

- Havuç,

- Çeri domates,

- Lahana,

- Yeşil fasulye,

- Rezene,

- Pancar.

HIZLI TURŞU YAPIMINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

- Sebzeleri nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak ince dilimler veya kaşık salata tarzında doğrayın. Sadece daha büyük parçaların buzdolabında biraz daha beklemesi gerekebileceğini unutmayın.

- Yeşil sebzeleri salamura yapıyorsanız, kavanoza eklemeden önce birkaç dakika kaynar suda haşlayabilirsiniz. Bu, salamuradan sonra renklerini korumaya yardımcı olur.

- Salamura suyunda pirinç sirkesi veya beyaz damıtılmış sirke her çeşit için ideal tattadırlar. Kalsik üzüm sirkesi hızlı turşularda daha ağır bir tada sebep olabilir. Elma sirkesi daha dengeli olacaktır.

- Farklı sebze türlerini ayrı ayrı turşu yapın. Her biri farklı sürelerde hazır hale gelir. İçerdikleri doğal şekerler de değişiklik gösterir, bu nedenle kullandığınız tatlandırıcı miktarını ayarlayabilirsiniz.

- Buzdolabı turşularınızın lezzetinden ve dokusundan memnun kaldığınızda, bunları sandviçlerde, hamburgerlerde ve salatalarda kullanabilirsiniz.

- Hızlı turşuları buzdolabında dört aya kadar saklayabilirsiniz.