Hemite Kalesi'nin eteğindeki fay kırıkları görüntülendi Depremlerde ayakta kalmayı başaran tarihi Hemite Kalesi'nin eteklerindeki fay kırıklarının nehre kadar uzaması dikkat çekti.

48 bin kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketi, 11 ilde hem yapılara hem de doğaya ciddi hasarlar verdi.

Depremin merkezine komşu olan Osmaniye'de de yıkılan binaların enkazında 991 kişi hayatını kaybetti.

Kale zarar görmedi

Bilinen tarihi 13. yüzyılda ve 1212 yılında şövalyeler tarafından karargah olarak kullanılan merkeze bağlı Hemite köyündeki Hemite Kalesi, yıkıcı depremi hasarsız atlattı.

Kalenin eteklerinde yer alan Ceyhan Nehri kenarında ise fay nedeniyle arazilerde kırıklar oluştu.

2 metrelik yarıklar oluştu

Yaklaşık 1 kilometrelik alanda yer yer 2 metrelik derinliklerin bulunduğu yarıklar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölge drone ile havadan görüntülendi.