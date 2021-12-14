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- Her biri kritik: 'Evlilikte 4 öpücük kuralı'na uyun
Her biri kritik: 'Evlilikte 4 öpücük kuralı'na uyun
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 16:58
Saf sevgi, adeta bir tohum...
Öpücük ise o tohumları filizlendirmenin bir yolu niteliğinde. Bu yüzden sevgimizi ifade etmek için öpücüğe ihtiyaç duyuyoruz.
Küçüklerimizi gözlerinden, büyüklerimizi ellerinden, sevdiklerimizi yanaklarından, aşklarımızı dudaklarından...
Ancak öpüşümüzle birlikte sevgimizi ifade etme yöntemlerimiz de değişiyor ve her öpücük farklı bir anlam kazanıyor. Hatta öyle ki, doğru br ilişki için sıralaması bile yapılıyor...
İlişkilerin her evresi ayrı önemlere sahip olsa da , en kutsal kurum olan "evlilik" için 4 öpücük kuralına inanılıyor. Peki nedir bu 4 öpücük kuralı?
EVLİLİKTE 4 ÖPÜCÜK KURALINA UYUN
İlişkilerimizi inşa ederken, temel duygunun güven olması hem daha sağlıklı hem daha uzun süreli ve mutlu hissetmemizi sağlar. Bu nedenle sevgimizi gösteriş tarzımıza da bu duyguların sırasıyla yansıması tavsiye edilir.
4 öpücük kuralı şöyle sıralanıyor:
- İlki elden öpücük, saygı.
- İkincisi alından, şefkat.
- Üçüncü öpücük yanaktan, dostluk.
- Dördüncü öpücük de dudaktan, cinsellik.