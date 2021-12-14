Her biri kritik: 'Evlilikte 4 öpücük kuralı'na uyun

Öpücük, manevi anlamda birçok anlamlar barındırır. Ancak evliliğinizin temelini 4 öpücük kuralına oturtmanızda fayda var. Peki nedir bu 4 öpücük kuralı? Sizler için anlattık.

Saf sevgi, adeta bir tohum...

Öpücük ise o tohumları filizlendirmenin bir yolu niteliğinde. Bu yüzden sevgimizi ifade etmek için öpücüğe ihtiyaç duyuyoruz.

Küçüklerimizi gözlerinden, büyüklerimizi ellerinden, sevdiklerimizi yanaklarından, aşklarımızı dudaklarından...

Ancak öpüşümüzle birlikte sevgimizi ifade etme yöntemlerimiz de değişiyor ve her öpücük farklı bir anlam kazanıyor. Hatta öyle ki, doğru br ilişki için sıralaması bile yapılıyor...

İlişkilerin her evresi ayrı önemlere sahip olsa da , en kutsal kurum olan "evlilik" için 4 öpücük kuralına inanılıyor. Peki nedir bu 4 öpücük kuralı?

EVLİLİKTE 4 ÖPÜCÜK KURALINA UYUN

İlişkilerimizi inşa ederken, temel duygunun güven olması hem daha sağlıklı hem daha uzun süreli ve mutlu hissetmemizi sağlar. Bu nedenle sevgimizi gösteriş tarzımıza da bu duyguların sırasıyla yansıması tavsiye edilir.

4 öpücük kuralı şöyle sıralanıyor: