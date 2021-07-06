Euro
10.277
-0.15%
Dolar
8.6724
0.09%
Altın
503.87
0.92%
Borsa
1.395
0.14%
Bitcoin
294.055
0.74%
EXEN Coin
28.21
-5.04%
23ºC
İstanbul
Yağmur 23 C

    Her derde deva! Ada çayının faydaları nedir?

    Regl döneminde karın ağrısını geçirmek için içilen ada çayının faydaları bununla sınırlı değil. Her derde deva olan ada çayının sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 13:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Her derde deva! Ada çayının faydaları nedir?

    Ada çayı çok fazla tüketilir ve sevilir ancak tüketen herkes faydalarının farkında olmayabilir.

    Güçlü antioksidan bileşenlerden oluşan ada çayının faydaları saymakla bitmiyor.

    Sadece regl dönemlerinde değil, günde en az bir defa içmek faydalarını görmek için oldukça etkili olabiliyor.

    Sağlık için birçok faydası bulunan ada çayı aynı zamanda sabun ve kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor.

    Peki, ada çayının faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte detaylar..

    ADA ÇAYININ FAYDALARI

    Çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yetişen ve ballıbabagillerden olan bu bitki, kokulu bir bitki türüdür. 'Diş otu’ veya 'Meryemiye' olarak bilinen ada çayı, kışın yaprak dökmez ve yazın ilk aylarında açar. Birden fazla faydası vardı.

    Ada çayının faydaları ise şu şekilde;

    • Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir
    • Depresyona iyi gelir
    • Cilt sağlığına iyi gelir
    • Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir
    • Kas gerginliğini azaltır
    • Enerji verir, yorgunluğu atar.
    • Masaj yağı olarak kullanılabilir.
    • Uykusuzluğu giderir.
    • Diş sistemine faydalıdır. Dişleri güçlendirir ve beyazlatır.
    • Terlemeyi azaltır. Belirli bir süre düzenli kullanıldığı takdirde terleme sorununu yarı yarıya azalttığı gözlemlenmiştir.

    Her derde deva! Ada çayının faydaları nedir? #1

    ADA ÇAYINDA BULUNAN VİTAMİNLER

    Ada çayı içerisinde K, B6, C, E, A, B3, B9 vitaminleri bulunur. İçerdiği mineraller ise potasyum, kalsiyum, demir, manganez, çinko, magnezyum ve bakırdır.

    Her derde deva! Ada çayının faydaları nedir? #2

    Her derde deva! Ada çayının faydaları nedir? #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir