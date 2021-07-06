Her derde deva! Ada çayının faydaları nedir?

Regl döneminde karın ağrısını geçirmek için içilen ada çayının faydaları bununla sınırlı değil. Her derde deva olan ada çayının sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor.

Ada çayı çok fazla tüketilir ve sevilir ancak tüketen herkes faydalarının farkında olmayabilir.

Güçlü antioksidan bileşenlerden oluşan ada çayının faydaları saymakla bitmiyor.

Sadece regl dönemlerinde değil, günde en az bir defa içmek faydalarını görmek için oldukça etkili olabiliyor.

Sağlık için birçok faydası bulunan ada çayı aynı zamanda sabun ve kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor.

Peki, ada çayının faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte detaylar..

ADA ÇAYININ FAYDALARI

Çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yetişen ve ballıbabagillerden olan bu bitki, kokulu bir bitki türüdür. 'Diş otu’ veya 'Meryemiye' olarak bilinen ada çayı, kışın yaprak dökmez ve yazın ilk aylarında açar. Birden fazla faydası vardı.

Ada çayının faydaları ise şu şekilde;

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

Depresyona iyi gelir

Cilt sağlığına iyi gelir

Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir

Kas gerginliğini azaltır

Enerji verir, yorgunluğu atar.

Masaj yağı olarak kullanılabilir.

Uykusuzluğu giderir.

Diş sistemine faydalıdır. Dişleri güçlendirir ve beyazlatır.

Terlemeyi azaltır. Belirli bir süre düzenli kullanıldığı takdirde terleme sorununu yarı yarıya azalttığı gözlemlenmiştir.

ADA ÇAYINDA BULUNAN VİTAMİNLER

Ada çayı içerisinde K, B6, C, E, A, B3, B9 vitaminleri bulunur. İçerdiği mineraller ise potasyum, kalsiyum, demir, manganez, çinko, magnezyum ve bakırdır.