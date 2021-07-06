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- Her derde deva! Ada çayının faydaları nedir?
Her derde deva! Ada çayının faydaları nedir?
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 13:39
- Güncelleme : 06.07.2021 - 13:48
Ada çayı çok fazla tüketilir ve sevilir ancak tüketen herkes faydalarının farkında olmayabilir.
Güçlü antioksidan bileşenlerden oluşan ada çayının faydaları saymakla bitmiyor.
Sadece regl dönemlerinde değil, günde en az bir defa içmek faydalarını görmek için oldukça etkili olabiliyor.
Sağlık için birçok faydası bulunan ada çayı aynı zamanda sabun ve kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor.
Peki, ada çayının faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte detaylar..
ADA ÇAYININ FAYDALARI
Çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yetişen ve ballıbabagillerden olan bu bitki, kokulu bir bitki türüdür. 'Diş otu’ veya 'Meryemiye' olarak bilinen ada çayı, kışın yaprak dökmez ve yazın ilk aylarında açar. Birden fazla faydası vardı.
Ada çayının faydaları ise şu şekilde;
- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir
- Depresyona iyi gelir
- Cilt sağlığına iyi gelir
- Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir
- Kas gerginliğini azaltır
- Enerji verir, yorgunluğu atar.
- Masaj yağı olarak kullanılabilir.
- Uykusuzluğu giderir.
- Diş sistemine faydalıdır. Dişleri güçlendirir ve beyazlatır.
- Terlemeyi azaltır. Belirli bir süre düzenli kullanıldığı takdirde terleme sorununu yarı yarıya azalttığı gözlemlenmiştir.
ADA ÇAYINDA BULUNAN VİTAMİNLER
Ada çayı içerisinde K, B6, C, E, A, B3, B9 vitaminleri bulunur. İçerdiği mineraller ise potasyum, kalsiyum, demir, manganez, çinko, magnezyum ve bakırdır.