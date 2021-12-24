Her gün bir kaşık bal ve tarçın yerseniz...

Her gün bir kaşık bal ve tarçın yerseniz...

Balın ve tarçının faydaları saymakla bitmezken, birleşen bu iki ürün mucizevi etkiler barındırıyor. Alternatif tıbbın en etkili birleşenlerinden olan bal ve tarçını mutlaka bir arada tüketin.

Tarçın ve balın insan sağlığı üzerindeki faydalarını bilmeyen yoktur ancak bu ikisini daha önce bir arada tüketmemiş olanlar olabilir.

Bal ve tarçın tek başında oldukça faydalı ama bir arada tüketildiğinde sağlık için mucizevi etkileri var.

Bu mucize etkilere sahip olmak ve daha daha sağlıklı bir vücuda kavuşmak için her gün bir kaşık bal ve tarçını karıştırıp yiyin.

Binlerce faydası olan bal ve tarçın karışımının en önemli etkisi ile bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve birçok virüsle savaşması olarak görülüyor.

Evde sağlığınız için uyguladığınız yöntemlerin arasında bal ve tarçını eklersiniz, koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde daha dinç olabilirsiniz.

Peki, Bal ve tarçın karışımı nasıl hazırlanmalı? İşte mucize karışımın detayları...

BAL VE TARÇIN KARIŞIMININ HAZIRLANIŞI

Bal dolu kavanozun içerisine 3 yemek kaşığı tarçın tozu ekleyin ve bu karışımı iyice karıştırın. Koyu renk olan karışımı hava almayan bir kavanoza koyup, ağzını kapatın.

Serin ve rutubetsiz bir yere koyun. Bu karışımı günde bir kez, bir kaşık olacak şekilde ağzınıza çeki.

BAL VE TARÇININ FAYDALARI

Boğaz ağrısına iyi gelir ve boğaz ülserine kökten çözüm sağlar.

Faranjit, bademcik iltihabı, ses kısılması ve disfoni gibi hastalıklara şifa olur.

Midede oluşan gazları önlemeye ve mideyi rahatlatmaya yardımcıdır.

Bal ve tarçın karışımı bağışıklık sistemini güçlendirmek için mükemmel bir yoldur.

Bal ve tarçın karışımının sivilcelere iyi geldiği ve düzenli uygulandığında sivilceleri yok ettiği bilinmektedir.

Bal ve toz tarçını egzama, mantar ve her türlü cilt enfeksiyonunun olduğu bölgeye sürün. Bu hastalıkların kısa süre içerisinde yok olduğunu göreceksiniz.

Damar tıkanıklığını önleyerek kalp sağlığınıdestekleyen karışım, kötü kolesterol seviyesini düşürür.