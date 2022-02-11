Her gün iki kaşık elma sirkesini suyla karıştırıp içerseniz...

Her gün iki kaşık elma sirkesini suyla karıştırıp içerseniz...

Nazara karşı etkili olan ve bereketi artıran sirke, her türlü hastalıkla ise kolayca baş edebiliyor. Peki, Her gün iki kaşık elma sirkesini suyla karıştırırsak neler olur?

Nazar ve bereket ritüelleri deyince akla gelen, mutfakları ve yemekleri süsleyen sirke, her derde deva...

Evlerinizde mutlaka sirke suyunu eksik etmeyin çünkü faydalarından yararlanmak için gün içerisinde mutlaka tüketmeniz gerekiyor.

Elma sirkesinin en önemli faydası ise enfeksiyonlarla savaşması olurken, koronavirüs zamanı bu durum ekstra önem kazandı.

Ayrıca yine elma sirkesinin faydaları arasında ; kilo vermeyi hızlandırma, kolesterolü düşürme, kan şekeri kontrolü ve şeker hastalığının diğer belirtilerini yatıştırma gibi önemli maddeler sayılabilir.

Elma sirkesinin içerisinde çok fazla vitamin veya mineral yok ancak yukarıda belirtilen faydalar, birçok kişinin hastalıklarından kurtulmasına yardımcı olacak.

Sabahları kahvaltıdan önce ve geceleri yatmadan önce yani günde iki kere elma sirkesi tüketilmesi önerilmektedir.

Ancak elma sirkesini tek başına tüketmek yerine su ile karıştırıp içebilirsiniz. Peki, Elma sirkesi ve su karışımı ne işe yarar? İşte yanıtı...

ELMA SİRKESİ VE SU KARIŞIMI

Ilık bir bardak suya iki kaşık elma suyu ekler ve bu karışımı içerseniz, kış hastalıklarından korunmuş olursunuz. Boğaz ağrısı ve öksürük sorunlarını ortadan kaldıran bu karışım, acıyan boğazınızı yumuşatacaktır.

Yemeklerden hemen önce 1 bardak suya iki tatlı kaşığı sirke koyar ve içerseniz; zayıflama konusunda kendinize büyük iyilik yapmış olursunuz.

Elma sirkesi ayrıca kolesterol seviyesini düzenler ve kalp sağlığını korur. Bu yüzden sabahları aç karnına su ile karıştırın ve için. Sabahları aç karnına içtiğiniz sirkeli su sizi daha dinç yapacaktır.

Enerjisi düşük olan yataktan yorgun kalkanlar, yine sabahları sirkeli su içsin. Sirkeli su enerjisi düşük insanlar tarafından tüketilerek vücut direnci ve enerjiyi yükseltmeyi sağlayabilir.

İltihap giderici olduğu bilinen sirkeli su ile gargara yapılması ağız ve diş sağlığını koruma açısından etkilidir.

Ayrıca saçlar için bulunmaz bir nimettir. Saçlara parlaklık vermesi yönüyle ve arındırıcı etkisi ile saç derisini temizler ve güçlendirir.

Hem sabahları hem de gece yatmadan önce iki kaşık elma sirkesini suyla içerseniz; tüm bu faydaları hatta fazlasını elde etme şansınız olacaktır.