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- Her günü futbolla geçenler işte bugünün maçları!
Her günü futbolla geçenler işte bugünün maçları!
Maç izlemekten sıkılmayan ve her gününü maçla geçiren futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte günün maç takvimi..
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 13:36
- Güncelleme : 25.08.2021 - 13:37
Süper Lig dahil olmak üzere dünya futbolunu takip edenler, gün içinde hangi maçların ekranda olacağını merak ediyor.
Tuttukları takımların dışında diğer maçları takip etmek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?"
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
25 Ağustos 2021 Çarşamba oynanacak olan futbol maçları ve kanalları şu şekilde;
- 12:00 Tochigi - Kusatsu Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
- 13:00 Avispa Fukuoka - Kawasaki Frontale Japonya J.League Bilyoner TV
- 13:00 Cerezo Osaka - Shonan Bellmar Japonya J.League Bilyoner TV
- 13:00 Oita - Vissel Kobe Japonya J.League Bilyoner TV
- 13:00 Sagan Tosu - Yokohama Marinos Japonya J.League Bilyoner TV
- 13:00 Sapporo - Nagoya Japonya J.League Bilyoner TV
- 13:00 Shimizu S Pulse - Kashima Antlers Japonya J.League Bilyoner TV
- 13:00 Tokushima - Kashiwa Reysol Japonya J.League Bilyoner TV
- 13:00 Urawa - Hiroshima Japonya J.League Bilyoner TV
- 13:00 Vegalta Sendai - Tokyo Japonya J.League Bilyoner TV
- 13:00 Yokohama FC - Gamba Osaka Japonya J.League Bilyoner TV
- 13:00 Kanazawa - V Varen Nagasaki Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
- 13:00 Jeonbuk - Pohang Güney Kore K-League Bilyoner TV
- 13:30 Incheon - Daegu Güney Kore K-League Bilyoner TV
- 13:30 FC Seoul - Ulsan Güney Kore K-League Bilyoner TV
- 13:45 Jose Mourinho Basın Toplantısı A SporbeIN Sports Haber
- 14:00 Suwon - Suwon City Güney Kore K-League Bilyoner TV
- 16:30 Galatasaray Basın Toplantısı Smart Spor 2, Spor Smart 2
- 16:30 Fatih Terim Basın Toplantısı GS TV
- 17:30 Galatasaray Antrenman GS TV
- 18:00 Domzale - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Domzale - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Nasaf Qarshi - Ahal AFC Asya Kupası Spor Smart, Smart Spor HD
- 18:00 FK Panevezys - Kauno Zalgiris Litvanya A Lyga Bilyoner TV
- 18:15 Dubai - Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
- 18:15 Al Ittihad - Al Jazira BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
- 18:30 Jaro - Ekenas Finlandiya 2. Ligi Bilyoner TV
- 18:30 Melipilla - Curico Unido Şili Primera Ligi Bilyoner TV
- 18:30 Fenerbahçe Basın Toplantısı Smart Spor 2, Spor Smart 2
- 18:30 Vitor Pereira Basın Toplantısı FB TV
- 18:30 Abdullah Avcı Basın Toplantısı Trabzonspor Youtube
- 18:45 Randers Basın Toplantısı GS TV
- 19:30 Randers Antrenman GS TV
- 20:00 Koge - Helsingor Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Ajaccio - Caen Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 20:30 Al Wasl - Khorfakkan BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
- 20:30 Al Ain - Emirates Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
- 21:00 Akranes - KR Reykjavik İzlanda Úrvalsdeild Bilyoner TV
- 21:00 Akureyri - Breidablik İzlanda Úrvalsdeild Bilyoner TV
- 21:00 Hafnarfjordur - Keflavik İzlanda Úrvalsdeild Bilyoner TV
- 21:00 Antofagasta - Palestino Şili Primera Ligi Bilyoner TV
- 21:00 Antofagasta - Palestino Şili Primera Ligi Bilyoner TV
- 22:00 Brondby IF - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off ExxenCBC Sport
- 22:00 Dinamo Zagreb - Sheriff Tiraspol UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Exxen
- 22:00 Shakhtar Donetsk - Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Exxen
- 22:00 Vila Nova - Avai Brezilya Serie B Bilyoner TV
- 22:00 WBA - Arsenal İngiltere Lig Kupası Bein Sports 2, Bilyoner TV
- 23:30 Calera - Colo Colo Şili Primera Ligi Bilyoner TV