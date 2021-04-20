Her lokması ayrı lezzet: Fırında tavuk şiş

Akşam iftar sofralarına mangal tadında bir lezzete ne dersiniz? Üstelik hafif ve sağlıklı oluşuyla da tadanlardan tam not alacak…

Şişte et pişirme oldukça eski bir gelenektir. Tarihi kadim Pers İmparatorluğuna kadar dayanan bu lezzet Osmanlı İmparatorluğuna da yayılmıştır. Kömür üzerinde büyük parçaları pişirmek yerine, fetihler sırasında şiş üzerinde etin daha iyi ve hazırlanmasının daha kolay olacağı düşünülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkler, kendi baharatlarını ve lezzetlerini ekleyerek çeşnilendirdikleri bu lezzetleri günümüze kadar getirmiştir.

Akşam için kolayca hazırlayacağınız bu tarifte, tavuk etlerini lezzeti bol bir marinasyon sosunda bekleterek tadına doyamayacağınız lokum gibi şişleri iftar sofalarınıza getirdik. Geleneklerimize öncülük eden bu lezzeti Ramazan sofralarında sevdiklerinizle paylaşmaya ne dersiniz?

Fırında Tavuk Şiş Tarifi VİDEO

FIRINDA TAVUK ŞİŞ TARİFİ

Malzemeler

- 500 gr kuşbaşı tavuk göğsü

- Çeri domates

- Köy biberi

Marinasyon için;

- 6 yemek kaşığı yoğurt

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

- 1 tatlı kaşığı kekik

- 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Yapılışı

Soğanın kabuklarını soyup, dörde bölün ve mutfak robotundan geçirin. İyice ezilen soğanların suyunu avcunuzla boş bir kaba sıkın. Ardından sarımsakları ezip soğan suyunun üzerine ilave edin. Yoğurt, domates salçası, tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kekik ve ayçiçek yağını da ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar tel çırpıcı ile karıştırın.

Hazırladığınız sosun içerisine kuşbaşı tavukları ilave edip karıştırın. Tavukların tamamen sosa bulandığından emin olun ve üzerine streç film geçirip buzdolabında en az 3 saat marine edin. Vaktiniz varsa bir gece öncesinden de marinasyon işlemine başlayabilirsiniz.

Marinasyonun ardından tavukları, domatesleri ve doğradığınız biberleri bir bir çöp şişe dizin. Yağladığınız fırın tepsisine yerleştirip önceden ısıttığınız 200°C fırında 20-25 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Pişen tavuk şişleri tabaklara alın ve sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...