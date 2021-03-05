Her Şey Bir Tebessüm İle Başladı

İdlib acil yardım organizasyonu için 1001 çocuğa yardım kolisi ulaştıran ve bölgede yaşayan halkın umudu olan Kardeş Eli Derneği, İdlib’te mutluluğu yaşatarak ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

Yaşam mücadelesi veren İdlib, hazırlanan yardım kolileri ile bütün acılarını unuttu. Çocukların gözlerinde ki sevinç, bir kez daha gerçekleştirilen yardımların ihtiyaç sahipleri için ne kadar kıymetli ve anlamlı olduğunu gösterdi. Uzun zamandır hiçbir ihtiyacını karşılayamayan halkın dramı, çocuğuna süt içiremeyen annelerin çaresizliği, karnı aç olan bebeklerin verdiği yaşam mücadelesi ulaşan yardımlar ile son buldu. Derneğimiz, 1001 tane çocuğa, 1001 adet mont, bot, bere, atkı, eldiven, oyuncak kolisi ve 2 ton süt ulaştırdı.

‘Her şey bir tebessüm ile başladı’ diyen Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı, ‘İdlib’te gördüğümüz içler acısı durum hepimizi derinden etkiledi. Çocuklara dağıttığımız yardımlar karşısında gözlerinde ki mutluluğu gördüğümüzde ise buraya daha sık gelerek bu sevinci çocuklarımıza daha sık yaşatmayı isteriz’ dedi. Ayrıca, gelecek korkusu ile yaşayan masum kardeşlerimizin yüzlerinde ki tebessümü görmek gece gündüz çalışan gönüllü kardeşlerimizin bütün yorgunluğu unutturdu.’ diye açıklamada bulundu.

Açlık, yokluk ve soğukla mücadele eden insanların yapılacak her türlü maddi manevi yardıma ihtiyacı olduğunu, dışarıdan gelen yardımlar ile yaşam mücadelesi verdiğini unutmayalım. Sahip olduğumuz insani yardım gücümüzü kardeşlerimiz için artırdık. Ulaştırdığımız yardım tırlarında: 30 ton kömür ve 150 adet soba, 2 ton temizlik deterjanı, 500 gıda kolisi, 1001 adet yetişkine ve çocuğa tırnak makası, 84.000 adet hijyen pedi, 2000 adet sabun, 3000 adet diş macunu seti, 4500 adet yetişkin giysisi, 500 adet battaniye ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Ekmeklerin bölüşüldüğü, sevincin çoğaldığı ve bereketin arttığı İdlib yolculuğundan geriye kalan yüzlerdeki tebessüm oldu. Detaylı bilgi için 444 44 46 iletişim numarasından veya www.kardeseli.org.tr adresinden derneğe ulaşabilirsiniz.