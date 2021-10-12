Her şey bozulabilir! Güneş Fırtınası ne zaman, saat kaçta? İşte etkileri...

Her şey bozulabilir! Güneş Fırtınası ne zaman, saat kaçta? İşte etkileri...

Dünyayı etkilemesi beklenen jeomanyetik Güneş Fırtınası ne zaman saat kaçta gerçekleşecek ve etkileri ne olacak merak ediliyor. Güneş Fırtınası nedir, ne zaman ve nasıl olur? İşte detaylar...

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) yaptığı Güneş fırtınası uyarısı sonrasında ‘Güneş fırtınası nedir merak ediliyor.

Yapılan araştırmalar, jeomanyetik fırtına olarak da bilinen Güneş fırtınasının, Dünya’da bazı elektronik arızalara sebep olabileceğini ortaya çıkardı. Daha önce Dünya üzerinde kaydedilen Güneş fırtınası olaylarında dünyanın birçok bölgesinde elektrik ve telgraf odalarında arızalar meydana gelmişti.

12 Ekim Salı günü tüm gözler gökyüzüne çevrildi...

Peki, Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta? Günel fırtınası gözle görülür mü? Güneş fırtınasının etkileri neler, ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş yüzeyindeki koyu renkli 'güneş lekeleri'nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor.

Güneş Fırtınası olarak adlandırılan bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

Gökyüzünde oluşturduğu görüntü nedeniyle 'Büyük Yangın' olarak da anılan fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceğinin altı çizildi.

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) yaptığı açıklamada 11 Ekim 2021 tarihinde beklendiği ve Güneş fırtınasının 12 Ekim 2021 gece yarısına kadar devam edeceğini duyurdu.

GÜNEŞ FIRTINASININ ETKİLERİ 2021

NOAA, alçak Dünya yörüngesindeki araçlarda sürüklenmeyi artırabilecek uydu "yönlendirme düzensizlikleri" ve "elektrik şebekelerinde zayıf dalgalanmalar" beklememiz gerektiğini bildirdi.

Uydular, GPS, cep telefonu, internet ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir.

Telefon hatlarında, TV yayınlarında, radyo frekanslarında bozulmalar meydana gelebilir.

Fırtına G2 adı ile derecelendiriyor, bu da fırtınanın orta derecede güçlü olduğu anlamına geliyor. Fırtınanın bugün Dünya'ya ulaşması ve birkaç kadar devam etmesi bekleniyor.