Her şeye bedel: Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı ve fazileti

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Müslümanlar, bu geceyi oruç ve dualarla karşılayacak. Peki Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? İşte faziletleri...

Dua ve tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, 27 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor.

Kadir Gecesi'ne kavuşan Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirerek dua ediyor, namaz kılıyor, tesbih çekiyor...

Kadir Suresi ile müjdelenen Kadir Gecesi'ni oruçlu geçirmenin sevabını almak isteyenler, faziletlerini de merak ediyor.

Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir, Hz. Cebrail'in Peygamber Efendimize Hira Mağarası'nda ilk vahyi getirdiği gecedir.

Meleklerin Rabb'in izniyle yeryüzüne indiği Kadir Gecesi'ni oruçlu geçirmenin sevabı da çok büyüktür. Peki Kadir Gecesi oruç tutmanın fazileti nedir, sevabı ne kadardır? İşte merak edilenler...

Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir?

İslâm'da en kutsal ve faziletli gece Kadir gecesidir. Kur'ân-ı Kerim de bu gecenin faziletini belirten Kadir Suresi'nde Rabbimiz şöyle buyuruyor:



"Doğrusu biz Kur`ân`ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " (Kadir sûresi, 97/ 1-5)

Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ`nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir.

Peygamber efendimiz derki, “Kim bu gecenin faziletini bilir ve ibadetini yaparsa, geçmişteki tüm günahları bağışlanarak af olur.”

Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner. Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu gecede bütün ibadetler bire bin olur.