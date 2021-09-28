Her yemeğe yakışan: Mısır ekmeği tarifi...

MasterChef'te bu akşam Karadeniz mutfağından yemekler yapılırken, izleyiciler ise tarifleri araştırmaya başladı. Yarışmacılar mısır ekmeği yaparken, "Mısır ekmeği nasıl yapılır?" sorusu gündeme geldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümü ile dikkati çeken MasterChef'te bu akşam yarışmacılar, Karadeniz mutfağından yemekler yaptı.

Kırmızı takım kaptanı Burcu ve mavi takım kaptanı Tahsin, yemekleri en iyi yapacak olan yarışmacılar arasında paylaştırdı.

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları elemeye kalmamak için hünerlerini sergiledi ve Karadeniz mutfağının en lezzetli yemeklerini yaptı.

Yarışmacılar kıyasıya bir mücadele verirken, izleyiciler ise yapılan yemekleri araştırmaya başladı.

Yarışmayı takip edenler, "Mısır ekmeği nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Mısır ekmeği nasıl yapılır? İşte detaylar...

MALZEMELER

10 su bardağı mısır unu

Yarım su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı sıvı yağ

5 su bardağı sıcak su

MISIR EKMEĞİ NASIL YAPILIŞI

Sıvı yağ ve su hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına alın ve tahta kaşık yardımı ile karıştırın.

Una sıvı yağının tamamı ve sıcak sudan 1 su bardağı kadar dökün ardından karıştırın.

Az miktarda ve yavaşça sıcak sudan ilave edilip, hamur kıvam alıncaya kadar karıştırılır.

Hamur kıvam almaya başlayınca biraz daha su ilave edilir ve el ile yoğurmaya başlanır.

Yaklaşık 4-5 dakika kadar el ile yoğrulduktan sonra hamur istenilen kıvama gelince tepsiye pişirme kağıdı serilir, kenar kısımları dışa doğru katlanarak sıkılaştırılır.

Hamur tepsiye boşaltılır ve el ile bastırılarak yayılır. Ardından bıçak ile istenilen boyutta kesilir.