Her yılın rutin merakı: Yılbaşı piyango bileti almak caiz midir? İşte Diyanet'in cevabı

Milli piyango yılbaşı özel çekilişi biletlerinin satışa çıkmasıyla dini açıdan uygun olup olmadığı da yeniden merak konusu oldu. Peki yılbaşı piyango bileti almak caiz mi, günah mı?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişi kiramiyesi bu yıl tam 120 milyon lira...

Hayallerine kavuşmak isteyenler, tam bilet 120 TL, yarım bilet 60 TL, çeyrek bilet 30 TL olmak üzere satın alarak şansını denemek istiyor. Ancak çekilişe sayılı günler kala akıllarda bir soru daha var: Yılbaşı piyango bileti almak caiz midir?

Her sene yeniden merak konusu olan "piyango bileti", dini açıdan sakıncalı mıdır değil midir araştırılıyor.

Diyanet'in internet sitesine de konulan açıklama ile yılbaşı özel çekilişi öncesi Milli Piyango bileti almak günah mı sorusu cevaplandırıldı. Peki milli piyango bileti almak günah mı? Yılbaşı piyangosu caiz midir? İşte Diyanet'in açıklaması...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ALMAK CAİZ MİDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Piyango oynamanın haram olup olmadığını şu şekilde açıklıyor:

"Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları (Milli Piyango, loto, toto, at yarışı, kazı kazan ve benzeri), kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194)"