Herkes CİMER'e soruyor: Doğum saati nasıl öğrenilir?

Herkes CİMER'e soruyor: Doğum saati nasıl öğrenilir?

Doğum saatini bilmeyen vatandaşlar, CİMER'e başvuru yaparak öğrenmek istiyor. Bazıları sadece meraktan başvuru yaparken bazıları ise yükselen burçlarını öğrenmek için başvuruyor.

T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) vatandaşların her konuda başvuru yapmalarını ve merak ettikleri konularda bilgi edinmelerini sağlıyor.

Ancak CİMER'e son zamanlarda sadece "doğum saatini" öğrenmek için başvuru yapanların sayısı artmaya başladı.

Özellikle astrolojinin kendisini iyice göstermeye başladığı dönemde yıldız haritasına baktırmak isteyenler, doğum saatini öğrenmek istiyor.

Hem kendilerinin hem de sevdiklerinin yıldız haritasını açtırmak ve astrolojik işaretleri görmek isteyenler, soluğu CİMER'in başvuru sayfasında alıyor.

Peki, Doğum saati nasıl öğrenilir? CİMER'den doğum saati nasıl öğrenilir? İşte detayı...

CİMER'DEN DOĞUM SAATİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Doğum saatinizi öğrenmek için e-Devlet'le CİMER'e giriş yapın. e-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız, CİMER'in giriş sayfasındaki bilgileri doldurarak devam edebilirsiniz.

Ekrana gelen başvuru sayfasının en üstünde yer alan "Bilgi Edinme Hakkı" kutucuğunu işaretleyin.

Gerekli alanları doldurduktan sonra ileri tuşuna basın. Açılan ekrana gerekli olan bilgileri yazın ve doğum saatinizi öğrenmek istediğinizi belirtin. Daha sonra seçeneklerden Sağlık Bakanlığı'nı seçin ve yazıyı gönderin.

ÖRNEK YAZI

"10.10.1995 yılında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldim. Tam doğum saatimi öğrenmek istiyorum." Bu şekilde CİMER' yazıp, bilgi edinme hakkınızı kullanabilirsiniz.

Ancak CİMER, bu talebinizi koronavirüs salgınından dolayı oluşan yoğunluk nedeniyle karşılayamayabilir.