'Herkes gün olur evine döner' demişlerdi: Kadro dışı kalan Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

'Herkes gün olur evine döner' demişlerdi: Kadro dışı kalan Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun takıma getirdiği Caner Erkin, kadro dışı kaldı. Vitor Pereira'nın gözden çıkardığı Caner'in yeni takımı ise belli oldu. Peki, Caner Erkin hangi takımla anlaştı?

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu rüzgarı esmiş, takımdan ayrılan Caner Erkin ve Gökhan Gönül geri dönmüştü.

Fenerbahçe ile özdeşleşen iki efsanenin dönmesi taraftarları çok sevindirirken, bu sene Vitor Pereira'nın gelmesi işleri değiştirdi.

İlk olarak Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılıp Rize'ye gitmesi taraftarı şaşırtırken, Caner Erkin ise kadro dışı kaldı.

2. Pereira döneminin başladığı sarı-lacivertli ekipte, Caner kadroda kendisine yer bulamayan isimlerin başında geldi.

Sinan Gümüş ile birlikte hangi takıma gideceği merak konusu olan Erkin'in adı Trabzonspor ile anıldı.

İddiaların yalanlanmasının ardından, başarılı futbolcunun Çaykur Rizespor'a gideceği gündeme geldi.

Peki, Caner Erkin hangi takımla anlaştı?

CANER ERKİN HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

Çaykur Rizespor ile adı anılan ancak anlaşamayan Caner için İstanbul ekibi Karagümrük devreye girdi.

Karagümrük Başkanı Süleymen Hurma ile Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak bir araya gelerek transferin detayları üzerine bir görüşme yapacak.

Bu görüşmenin ardından Caner Erkin'in Karagümrük'e imza atması bekleniyor.