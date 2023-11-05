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Sosyal medya fenomeni haline gelen Beden eğitimi öğretmeni Ömer Aslan, ünlü oyuncu Keanu Revees'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Konyalı John Wick adıyla tanınan fenomen isim, paylaştığı videolarla adından söz ettiriyor.
Özellikle TikTok platformunda yaptığı ilginç ve eğlenceli videolarla tanınan Aslan, bu kez sigara parasıyla yaptığı sebze-meyve alışverişi videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bir paket sigara fiyatına aldıkları gündem oldu
Videonun içeriğinde, sigara fiyatlarının ulaştığı yüksek seviyeye dikkat çeken fenomen isim, aynı tutarla satın aldığı 6-7 farklı çeşit sebze ve meyveyi gösterdi.
O görüntüler kısa sürede viral oldu.