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Herkes Konyalı John Wick’i konuşuyor! Bir paket sigara fiyatına bakın neler aldı neler

Herkes Konyalı John Wick’i konuşuyor! Bir paket sigara fiyatına bakın neler aldı neler Ünlü oyuncu Keanu Reeves’e olan benzerliğiyle tanınan Beden Eğitimi öğretmeni Ömer Aslan, sosyal medyada çektiği videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez bir sigara parasına yaptığı alışveriş sosyal medyanın gündemine oturdu.