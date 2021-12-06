Hiç kaslı bir kedi gördünüz mü? Miyostatin hastası kedi ilgi odağı

Hiç kaslı bir kedi gördünüz mü? Miyostatin hastası kedi ilgi odağı

Sosyal medyada viral olan kaslı kedi, görüntüsüyle milyonlarca beğeniye ulaşırken aslında Miyostatin denilen hastalıktan muzdarip...

Kaslarıyla görenleri şaşırtan kedi, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Adeta bir kas yığını gibi duran kediyi görenler, bir yandan bunun nasıl olabileceğini araştırıyor.

Kısa sürede fotoğrafının altına binlerce yorum gelen kaslı kediyi birazdan kalkıp ağırlık kaldırmaya gidecek olan birine benzetenler de oldu.

Düzenli spor yapan, ağırlık kaldıran bir kedi gibi görünen ev kedisinin bu görüntüsü kendi tercihi değil.

Fenomen olan bu kedi, aslında Miyostatin denilen bir hastalığa sahip. Peki bu ne anlama geliyor?

MİYOSTATİN NEDİR

Miyostatin, vücut tarafından üretilen ve kas hücresi büyümesini engelleyen bir proteindir

Çoğu vücut, ya kas geliştirmemizi ya da kas büyümesini engellememizi söyleyen çelişkili sinyallerden oluşur. Eğer, miyostatin proteininde eksiklikler varsa, o zaman kişi yığın üzerinde yığılabilir ve durmadan çalışıyormuş gibi görünebilir.

Sığır, koyun, ve kediler, Miyostatin eksikliğinin kanıtlarını göstermiştir.