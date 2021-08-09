Hicri takvime göre hangi yıldayız? 2021 Hicri takvim ayları...

2021 yılı Hicri yılbaşı, bugün akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak. Peki Hicri takvime göre hangi ayda, kaçıncı yıldayız? İşte merak edilenler...

Son Peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1443 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü 9 Ağustos itibariyle başladı.

Hicri yılbaşına girilmesiyle beraber 2021 Hicri kaçıncı yıldayız? Hicri takvime göre hangi aydayız? soruları gündeme geldi.

Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı kabul edilen Hicri takvim 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşuyor. Peki Hicri takvime göre kaçında yılda, hangi aydayız? İşte ayrıntılar...

2021 HİCRİ TAKVİME GÖRE HANGİ YILDAYIZ?

Hicri takvime göre 9 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla 1443 yılına giriş yaptık.

Hicri takvimin ilk ayı Muharrem ayıdır. Bugün Hicri takvime göre, 1 Muharrem 1443 yılındayız.

HİCRİ TAKVİM NEDİR

Hicri takvim, Peygamberimizin (sav) vefatından sonra, günlerin hesaplanmasında ortaya çıkan bazı karışıklıklar üzerine düzenlendi.

Hicri takvim ayın hilâl şeklinde göründüğü ilk geceyi ay başı olarak kabul eder. Ayın tekrar görünüşüne kadar geçen süreyi bir ay; on iki ay da bir yıl sayılır. Bu takvime göre ayın dünya çevresindeki dönüşü yirmi dokuz buçuk gün olarak kabul edilir. Bu sebeple bir ay 29, bir ay da 30 gün olarak kabul edilir. Böylece miladi takvimde bir yıl 365 gün, Kameri’de de 354 gün olarak hesaplanır.

Hicrî-Kamerî yıl, on iki aydır.

Hicri takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1. günüdür. Muharrem ayını, Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülâhır, Cemaziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları takip eder.