Hicri yılbaşı 2022: Hicri yılbaşı ne zaman idrak edilecek?

Hicri yılbaşı 2022: Hicri yılbaşı ne zaman idrak edilecek?

Yeni yıla kısa bir süre kala müslümanlar "Hicri yılbaşı 2022" tarihini de araştırmaya başladı. Peki Hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 Hicri takvim...

2022'ye sayılı günler kala Hicri yılbaşı da araştırılmaya başladı.

Hz Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri yılbaşının ne zaman olduğu merak ediliyor.

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Peki 2022 Hicri yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tarihi...

2022 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Hicri yılbaşı 30 Temmuz 2022 yılında kutlanacak.