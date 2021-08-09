Hicri Yılbaşı mesajları 2021: En güzel, kısa, uzun, dualı, resimli Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları

Hicri Yılbaşı mesajları 2021: En güzel, kısa, uzun, dualı, resimli Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları

Bugün Hicri takvimin başlangıcı olması nedeniyle bu anlamlı günün anlam ve önemine dair paylaşım yapmak isteyenler, Hicri yılbaşı mesajlarını araştırıyor. İşte Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları

İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği Muharrem ayına girilirken Hicri Yılbaşı mesajları milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor.

Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak biliniyor. Bilindiği üzere Hicri Yılbaşı ile birlikte başlayan Muharrem ayında Aşure Günü de yer alıyor.

Muharrem Ayı, hicri yılbaşının yanı sıra içerisinde İslam dünyası için büyük öneme sahip olan birçok olayı da barındırıyor.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan bu tarihte vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından günün anlam ve önemine dair paylaşım yapmak istiyor.

Tam da bu noktada en güzel, anlamlı, kısa ve uzun, resimli Hicri yılbaşı resimli kutlama mesajları araştırılıyor. İşte Hicri Yılbaşı mesajları ve sözleri 2021: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli Hicri Yılbaşı (Muharrem ayı) kutlama mesajları...

EN GÜZEL, RESİMLİ, KISA VE UZUN HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2021

Hicri yılbaşı ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

Hicri yenı yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Bu yıl, İslamiyet'i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara...

Bütün İslam aleminin ve sadakat aleminin Hicri yeni yılını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Mevlamızdan niyaz ederim.

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslam'ı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

Ey nefsim İşlemiş olduğun günahların keffaretini isteseler, hangi mal ve zenginlik ile ödeyebilir ve gücün yetebilir. Allah Azze ve celle sana bu fırsatı sunuyor. Aşure günü tuttuğun üç günlük oruç seni bütün senenin günahlarından kurtaracak.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.