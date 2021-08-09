Hicri Yılbaşı ne zaman, bugün mü? 2021 Hicri Yılbaşı anlamı ve önemi

Hicri Yılbaşı ne zaman, bugün mü? 2021 Hicri Yılbaşı anlamı ve önemi

Hz Muhammed'in (s.a.v) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul edilen Hicri yılbaşının bu yıl ne zamana denk geldiği merak konusu oldu. Peki 2021 Hicri Yılbaşı ne zaman, bugün mü?

Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği Hicri Yılbaşı gelip çattı.

Bu mübarek zaman diliminde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen müminler, bol bol dua edecek, oruç tutacak ve namaz kılacak.

Muharrem ayını verimli bir şekilde geçirmek isteyenler, Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul edilen Hicri Yılbaşı'nın ne zaman olduğunu merak ediyor.

Bu noktada Hicri Yılbaşı ne zaman, bugün mü? sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan Hicri Yılbaşı'nın anlamı ve önemi de araştırılıyor.

Peki Hicri Yılbaşı ne demek? 2021 Hicri Yılbaşı ne zaman, bugün mü? Hicri Yılbaşı anlamı ve önemi nedir? İşte 2021 Hicri Yılbaşı tarihi ve tüm bilgiler…

2021 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

2021 yılında Hicri yılbaşı, 9 Ağustos Pazartesi günü yani bugün gerçekleşmektedir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmanın sevap olduğu söylenir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü bu gece başlıyor.

HİCRİ YILBAŞI ANLAMI VE ÖNEMİ

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

HİCRİ YILBAŞI DUASI OKUNUŞU

Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki: "Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü [ya'nî hicrî yılbaşında], aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar.

"Şeyh Şihâbüddin-i Sühreverdî'den menkûldür ki: "Her kim bu duâyı aşûre günü üç kerre okursa ölümden de emîn kılınır. Zîrâ o sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duâyı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hâmiş)

Kim ki Muharrem ayının ilk günü bu duayı okursa... Duânın Latin harfleriyle yazılışı şöyledir. Mümkün mertebe, duâyı, doğru olarak Arabî aslından, orijinalinden okumalıdır.

"Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es'elüke fîhel'ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn."

Meâli ise şöyledir: "Besmele", "hamdele" ve "salvele"den sonra, "Ey Allah'ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin[Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan], varlığı, hayâtı devâmlı olan, kullarına keremi ziyâde, merhameti, ni'metler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım!

İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytândan korumanı ve dâimâ kötülüğü emreden nefsime gâlip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle.[Sonunda tekrâr salevât-ı şerîfe var]."

MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜNDE OKUNACAK DUA

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah'ım! Sen ebedîsin, Kadîm'sin, dirisin, Kerîm'sin, Hannân'sın, Mennân'sın. Bu yeni sene içinde beni ilâhî rahmetten kovulmuş şeytandan korumanı istiyorum. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyorum. Yine Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah'ım! Rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi!"

Muharrem Ayının 10. Gününde 70 Defa Okunacak Dua:

"Allah bize yeter, O ne güzel vekîldir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır." dedikten sonra yedi defa şu duâyı okumalıdır:

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah'ı mîzân dolusunca, ilimlerin nihâyet derecesiyle, râzı olacağı şekilde, Arş'ın ağırlığınca tesbih ederim. Allah'tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok, O'ndan yine O'na sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah'ın bütün tam kelimeleri adedince O'nu tesbih ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bana selâmet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve Azîm olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır. O bana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlûkâtın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât eylesin! Âmîn!"