Hicri yılbaşı ne zaman? Diyanet takvimine göre 2020 hicri yılbaşı hangi tarihte?

Hilalin görünmesi ile hicri yılbaşı ne zaman sorusunun cevabı merak edilmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre 2020 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.

Her yıl büyük bir heyecanla karşılanan hicri yılbaşı, son Peygamber Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret etmesinin ardından İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

'Diyanet İşleri Başkanlığı hicri yılbaşının hangi tarihe geldiğini açıkladı mı' sorusuna cevap arayan vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, hicri yılbaşının hangi tarihe denk geldiğini açıkladı.

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Vakit hesaplamalarına göre hicri yılbaşı bu yıl 20 Ağustos’ta başlayacak.

Bu yıl Muharrem ayının başladığını bildiren hilal, ilk kez Asya kıtasının doğusundan itibaren görülecek. Muharremde oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarında önemli olaylar arasında yer alıyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, HİCRİ YILBAŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin bilgi veren Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, hicri takvime göre önce gece, sonra gündüzün geldiğini belirtti. Bu durumdan dolayı çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin hicri yılın ilk gecesi olduğunu aktaran Kapukaya, "19 Ağustos Çarşamba günü Greenwich saatine göre 02.42'de içtima, aynı gün Greenwich saatine göre 14.14'de rüyet olacak ve muharrem ayının başladığını bildiren hilal ilk defa Asya kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacak. Ertesi gün de muharrem ayının birinci günü olacak." dedi.

ANKARA VE MEKKE'DEN HİLAL GÖRÜNECEK

"Ankara ve Mekke'den hilal görülebilecek." ifadelerini kullanan Kapukaya, içtima ve rüyet günü olan 19 Ağustos Çarşamba günü ayın, güneşten Ankara'da 38 dakika, Mekke'de ise 35 dakika sonra batacağını kaydederek, güneşin battığı anda hilalin Mekke'de 6 derece 57 dakika, Ankara'da ise 6 derece 14 dakika ufkun üstünde bulunacağını söyledi.

KAMERİ AY TAKVİMİ

Bu durumda hilalin görülebilirlik kriterleri sağlandığı için Ankara ve Mekke'den hilalin görülebileceğini ifade eden Kapukaya, Türkiye ve Suudi Arabistan dahil havanın müsait olduğu birçok ülkeden de hilalin görülebileceğini bildirdi.Kapukaya, hicri takvimin "kameri (ay) takvimi" olduğunu ve ayın, dünyanın etrafındaki bir turunun bir aya eşit olduğunu söyledi.Muharrem ve safer gibi hicri ayların 27 veya 28'inci gününde gökyüzünde, ayın önde ve güneşin arkada olacak şekilde birbirine yakın göründüğünü anlatan Kapukaya, akşam vaktinden biraz az önce ayın, akşam olunca da güneşin battığını ifade etti.

AY TAKVİMİ İLE GÜNEŞ TAKVİMİ ARASINDAKİ FARKLAR

Kapukaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Güneş, aydan daha hızlı gittiği için ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir. Bu durumda yerden bakıldığında güneş ile ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum (içtima) denilmektedir. Hicri takvimde bir ay 29 veya 30 gündür. Ay, dünya etrafında 12 defa döndüğü zaman bir 'kameri' yıl olur ve o da 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29 veya 30, hangi yılların 354 veya 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamıştır. Miladi takvimde olduğu gibi kameri takvimde de ayların sayısı 12'dir. Bunlar muharrem, safer, rebiülevvel, rebiülahir, cemaziyelevvel, cemaziyelahir, recep, şaban, ramazan, şevval, zilkade ve zilhicce şeklinde sıralanırlar."