Hıdırellez 2021: Anlamlı ve güzel dilekli Hıdırellez kutlama mesajları

Baharın müjdecisi Hıdırellez, 5 Mayıs itibariyle kutlanıyor.

Her yıl ateş yakma, dilek dileme ve çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez bu yıl pandemi nedeniyle buruk geçiyor.

Kısıtlamalar nedeniyle evde olan vatandaşlar, Hıdırellez kutlama mesajlarını araştırıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı ve öz Hıdırellez kutlama mesajları..

Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi...Evime,mutfağıma,gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış,yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.

Hızır bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualarımızı iletsin.

Tanrım beni yavaşlat.. Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir.. Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele.. Köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et>

Gül ağacının dibine Bir güneş çizelim! Bolca aydınlık için... Bolca sevgi, Bolca huzur, Bolca umut, Bu gece dilekler tutulsun. Dileğini tuttuğunuz ne varsa gerçeğe kavuşması dileğiyle...

Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.

Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Hızır ile İlyas-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun

Hepinizin dilekleri en yüksek hayrınıza kabul olur dilerim. Bereket, şans, sağlık, aşk sizlerden yana olsun.

Hıdırellez, biten kış mevsiminin ardından gelen baharı müjdelemek ve kutlamak için her yıl düzenlenen bir festivaldir.