Hıdırellez dilek duası: Hıdırellez'de gül ağacına dilek nasıl tutulur?

Baharın gelişini temsil eden Hıdırellez'de dilek dilemek isteyenler, Hıdırellez dilek duası araştırmalarını hızlandırdı. Peki Hıdırellez dilek duası nasıl yapılır? İşte okunuşu ve anlamı...

Yüzyıllardır Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da geleneksel bir bayram olarak kutlanan Hıdırellez bayramı, gelip çattı.

Baharı, tabiatın canlanmasını, toprağın bereketlenmesini simgeleyen, mevsimlik bayram ve şenlikler arasında yer alan Hıdırellez, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez gününde, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştuklarına inanılıyor.

Her türlü dileğin Hızır ve İlyas tarafından yerine getirileceğine inanılan bu özel günde, dertlerinden kurtulmak, şifa bulmak ve kısmetine kavuşmak isteyenler gül ağacında dilek tutuyor.

Hıdırellez dileklerini gül ağacının dalına bağlarken Hıdırellez duasının okunması gerekiyor. Bu nedenle milyonlarca vatandaş, Hıdırellez dilek duası nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

Peki Hıdırellez'de gül ağacına dilek nasıl tutulur? İşte Hıdırellez duasının okunuşu ve anlamı...

Hıdırellez'de nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez'de gül ağacının altına dilek gömmek ya da gül ağacına dilek kağıdını asmak, Hıdırellez ateşinin üzerinden atlamak kadar ünlü bir gelenektir.

Dilekler kağıda yazılarak gül ağacının altına gömülür ya da üzerine asılır. Ertesi gün üzerine çeşitli dilek ve niyetlerin yazıldığı kağıtlar, açık olarak ve yavaşça suya bırakılır. Kâğıtlar yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına inanılır.

5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır ya da açık cüzdan bırakılır. Böylelikle bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı bir kişi olmak hayal edilir.

Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır. Evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir.

Hıdırellez dilek duası

Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.

Hıdırellez dilek duası şöyledir;

"Bismillahirahmanirahim, Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin."

Hıdırellez dileklerini gül ağacının dalına bağlarken bu duayı okumanız gerekiyor;

“Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS”

Bu dua 40 defa okunuyor. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 mayıs günü 1 defa okunup 40'a tamamlanıyor.