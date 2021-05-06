Hıdırellez ne zaman bitiyor? Hıdırellez 2021 bitiş saati..

Hızır günü olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Peki Hıdırellez ne zaman, saat kaçta biter?

Baharın müjdecisi hıdırellez 5 Mayıs 2021 Salı akşamı başladı. Dileklerini yazan ya da çizen vatandaşlar dilek kağıtlarını gül ağacına 5 mayıs akşamı astı.

6 Mayıs'a kadar devam eden Hıdırellez için dilek dilemek isteyen vatandaşlar, araştırmalarını sürdüyor. Bolluk ve bereket getirdiğine inanılan bu günde ne zamana kadar dilek dilenir merak konusu oldu.

Hıdırıllez ne zaman, saat kaçta bitiyor? İşte Hıdırellez için geri sayım..

HIDIRELLEZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Gül ağacı seremonisi ve dileklerin asılması hıdırellez akşamında olur. Yani 6 mayıs günü değil, 5 mayıs akşamı dileklerinizi dilemelisiniz. Hıdırellezde dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir notlar bırakılır. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

6 Mayıs günü ikindi zamanı Hıdırellezin bittiğine inanılır. Ancak eğlenceler hava kararıncaya değin sürer.