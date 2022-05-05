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    Hıdırellez ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022 Hıdırellez bitiş saati..

    HHızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları günde dilek dileyecek ve ateş yakacak olanlar, bitiş saatini araştırıyor. Peki Hıdırellez ne zaman, saat kaçta biter? İşte 2022 hıdırellez bitiş saati...
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 19:41
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    Hıdırellez ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022 Hıdırellez bitiş saati..

    Baharın müjdecisi hıdırellez 5 Mayıs 2022 Perşembe akşamı başladı.

    Dileklerini yazan ya da çizen vatandaşlar dilek kağıtlarını gül ağacına 5 mayıs akşamı asıyor, o anları sosyal medyadan paylaşıyor.

    Hıdırellez hazırlığı yapacak olanlar ise "geç mi kaldım" diye düşünüyor.

    6 Mayıs'a kadar devam eden Hıdırellez için dilek dilemek isteyen vatandaşlar, araştırmalarını sürdüyor.

    Bolluk ve bereket getirdiğine inanılan bu günde ne zamana kadar dilek dilenir merak konusu oldu.

    Hıdırıllez ne zaman, saat kaçta bitiyor? İşte Hıdırellez için geri sayım..

    2022 Hıdırellez ne zaman, saat kaçta bitecek?

    Gül ağacı seremonisi ve dileklerin asılması hıdırellez akşamında olur. Yani 6 mayıs günü değil, 5 mayıs akşamı dileklerinizi dilemelisiniz.

    6 Mayıs günü ikindi zamanı Hıdırellezin bittiğine inanılır. Ancak eğlenceler hava kararıncaya değin sürer.

    Hıdırellez ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022 Hıdırellez bitiş saati.. #1


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