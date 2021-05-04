Hıdırellezin habercisi: Çiçek Fırtınası nedir?

Yaz mevsiminin habercisi olan Hıdırellez’den önce yaşanan çiçek fırtınası, her yıl 4-5 Mayıs tarihleri arasında yaşanıyor. Peki çiçek fırtınası nedir?

Kıştan yaza geçişin simgesi Hıdırellez öncesine denk gelen "çiçek fırtınası", bugün başladı ve iki gün sürecek.

Vatandaşlar, çiçek fırtınası nedir sorusunun yanıtını arıyor. İşte çiçek fırtınasına dair merak edilenler..

ÇİÇEK FIRTINASI NEDİR

İlkbaharla birlikte çiçeklerin açtığı ve ağaçların yeşerdiği günlerde çiçek fırtınasıyla rüzgarın birkaç gün şiddetlenmesi beklenir.

Çiçek fırtınası, mevsimleri "yaz" ve "kış" olarak ayırdığına inanılan ve yazın başlangıcı sayılan Hıdırellez'in hemen öncesine denk gelen 4-5 Mayıs'ta yaşanır.

Çiçek fırtınasından sonra hıdırellez günlerinin başlayacağı bilinir. Hıdırellez Türk dünyası için oldukça önemli bir bayramdır. 6 mayıstan 4 kasıma kadar süren hıdırellez günleri bizlere yaz mevsimini, 8 kasımdan 5 mayısa kadar ise kasım günleri adıyla kış mevsimi yaşanır.

Mevsimsel geçişlerde artan polenler dolayısıyla birçok uzman alerji sorunu olanların dikkat etmesi gerektiğini polen alerjisi olanların ise bu mevsimlerde çok fazla açık alanlarda olmaması gerektiğini belirtmektedir.